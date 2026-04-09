UNED Zamora ofrece tres conferencias gratuitas vinculadas a una exposición que nos traslada a la Prehistoria

UNED Zamora continúa con la programación conmemorativa de su 40 aniversario organizando un ciclo de tres conferencias vinculadas a la exposición ‘En los Orígenes. Arte, Género y Matemáticas en la Prehistoria’.

Se abrirá al público el 14 de abril en el claustro del Colegio Universitario de Zamora con un ciclo que tiene como objetivo profundizar en los contenidos de la muestra y otros en torno a las ciencias matemáticas, ofreciendo una mirada interdisciplinar sobre el origen del pensamiento simbólico, la relación entre arte y matemáticas en la Prehistoria.

Las conferencias, de carácter gratuito, serán impartidas por especialistas en la materia y tendrán lugar en el Centro de la UNED en Zamora, aunque podrán seguirse online en directo y diferido.

“¿Fueron mujeres los primeros matemáticos? Arte, Género y Matemáticas en la Prehistoria”. Será la primera de esas tres conferencias el día 14 abril a las 17 horas.

“Construyendo simetrías: decora tu propia Alhambra”, la segunda, el día 16 abril a las 19 horas.

Y la última será “La globalización de la matemática a través de los ICM" el 29 de abril a las 19 horas.