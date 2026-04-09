El SOS de los trabajadores de Correos en Zamora tras 111 concentraciones: “Falta personal y hay sobrecarga"

Los representantes sindicales de CSIF, UGT y Sindicato Libre de Correos en la provincia de Zamora, han mantenido hoy una reunión con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García.

En la misma han trasladado la “falta estructural de personal, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para garantizar la prestación del servicio postal universal en condiciones adecuadas, especialmente en el ámbito rural”, como señalan desde CSIF.

Este colectivo ha realizado 111 concentraciones en la provincia para reivindicar mejoras en el servicio.

Los representantes de los trabajadores han valorado “positivamente” el recibimiento y la disposición mostrada por la Subdelegación del Gobierno, destacando “la importancia del apoyo institucional para visibilizar la problemática y favorecer vías de solución”.

En este sentido, se ha subrayado la relevancia de “contar con la implicación de las instituciones públicas para trasladar la situación a los órganos competentes de Correos, y promover la colaboración necesaria que permita mejorar las condiciones laborales y garantizar un servicio público de calidad”.

Las organizaciones sindicales confían en que “este primer contacto institucional suponga el inicio de una línea de colaboración constructiva, orientada a encontrar soluciones reales y duraderas para la provincia”.

Asimismo, los representantes sindicales han reiterado “su voluntad de diálogo y su compromiso con la defensa del servicio público postal”, señalando que, “aunque la plantilla sea reducida, no por ello es menos importante para la cohesión territorial y la atención a la ciudadanía”.

Las concentraciones diarias de 20 minutos en Correos continuarán este mes, con el objetivo de seguir defendiendo unas condiciones laborales dignas y un servicio público esencial para la provincia de Zamora.