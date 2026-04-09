Segunda vida para las escuelas de siempre: Villalazán y Entrala recuperan sus edificios con ayuda de la Diputación

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el diputado de Obras, Manuel Martín con el diputado y alcalde de Villalazán, Juan del Canto Sevillano. Comunicación Diputación de Zamora.

Lo que un día fueron aulas llenas de niños son hoy espacios donde late la vida de Villalazán y Entrala.

Los antiguos edificios escolares de ambas localidades de la comarca

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el diputado de Obras, Manuel Martín, han recorrido esta mañana estas instalaciones junto a los alcaldes Juan del Canto Sevillano y Francisco Santamaría, comprobando cómo una inversión bien dirigida puede cambiar el día a día de un pueblo.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el diputado de Obras, Manuel Martín con los alcaldes de Villalazán y Entrala, Juan del Canto y Francisco Santamaría. Comunicación Diputación de Zamora.

En Villalazán, las viejas escuelas han renacido con una reforma de 20.000 euros que no solo las ha hecho más eficientes, sino que las ha abierto a todos.

Hoy, bajo ese techo, conviven los alumnos de los talleres de empleo con los vecinos que acuden a la consulta de podología, un servicio vital para una comarca que agradece no tener que desplazarse para los cuidados básicos.

Por otro lado, en Entrala, la prioridad fue la salud y la seguridad, destinando 22.000 euros a retirar la antigua cubierta de fibrocemento.

Además, el Ayuntamiento cuenta ahora con un montacargas de 35.000 euros que garantiza que ningún vecino, tenga la edad que tenga, encuentre barreras para realizar sus gestiones administrativas.

Durante la visita, Javier Faúndez ha querido lanzar un mensaje a todos los alcaldes de la provincia: el plazo para pedir estas ayudas termina el 18 de abril.

Con un presupuesto que roza los dos millones de euros, la Diputación busca que los pueblos de menos de 20.000 habitantes no tengan que ver cómo se caen sus centros culturales o sus parques.

Con estas intervenciones, la Diputación de Zamora reafirma que el patrimonio de los zamoranos, especialmente ese que guarda los recuerdos de la infancia como son las escuelas, debe seguir siendo el motor de la convivencia en el medio rural.