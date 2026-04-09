Una pelea familiar en una vivienda de Zamora se salda con cuatro heridos con contusiones y erosiones

Cuatro personas han resultado heridas, conscientes y con contusiones y erosiones, tras una pelea familiar que se ha producido en la tarde de este jueves, 9 de abril, en Zamora, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 19:45 horas en la calle Riego, 16. Varias llamadas alertaban de la pelea familiar en el inmueble, pero en un principio hablaban de que no había heridos.

El 112 dio aviso a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía. Han sido los primeros los que han solicitado asistencia para las cuatro personas heridas.

Se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia al lugar de la pelea.