El nuevo recorrido de la Media Maratón y el sueño regional del Balonmano centran la actualidad deportiva en Zamora

Presentación de la 41ª edición de la Media Maratón de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

La Media Maratón Ciudad de Zamora se prepara para su 41 edición el próximo 19 de abril.

Con el objetivo de que este año la competición deje de ser un obstáculo para el día a día de los zamoranos.

Para lograrlo, se ha diseñado un trazado que discurre a favor del tráfico, evitando los bloqueos de años anteriores y permitiendo que la carrera fluya de forma natural.

Esta nueva edición de la maratón ha sido presentada por el concejal de Deportes, Manuel Alonso, la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y Teodoro de las Heras como portavoz del Club de Atletismo Zamora.

El punto de encuentro para la salida será la Plaza Mayor a las 11:00 horas, desde donde los corredores iniciarán un trayecto que tendrá como gran aliciente visual el paso por el histórico Puente de Piedra.

Con más de 700 inscritos ya confirmados, la prueba aspira a recuperar su esplendor permitiendo que los deportistas disfruten de la belleza de la capital sin interferir en su actividad cotidiana.

Además, para facilitar la logística, la entrega de dorsales se ha centralizado en el Centro de Piragüismo tanto el sábado como el mismo domingo de la carrera, cuyas inscripciones siguen abiertas en la web delatza.es

Club Balonmano Zamora entre los ocho mejores

Por otro lado, el pabellón del Campus Universitario de Zamora se convertirá este mismo fin de semana en el epicentro del balonmano base de Castilla y León.

El equipo infantil masculino del 12 Frailes Balonmano Zamora, que llega tras una temporada espectacular con apenas dos derrotas, peleará por situarse entre los mejores de la comunidad.

La presentación de esta fase de sector ha contado con la participación de Manuel Alonso junto al gerente del club, Octavio Magadán, el entrenador Félix Mojón y los capitanes Fermín Cabrero, Yago Mazón y Jaime Díez, quienes han mostrado su ilusión por jugar ante su público.

Presentación Fase Sector Balonmano Infantil Masculino en el Ayuntamiento de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

Este torneo, que enfrentará a los zamoranos contra los equipos de Palencia, Viana y Burgos, no solo busca el éxito deportivo, sino que sirve de plataforma para la campaña de valores del club.

Bajo el lema 'Ser balonmano Zamora es mucho más que jugar', la entidad promueve el respeto máximo a los árbitros, rivales y aficiones contrarias, una educación que Octavio Magadán considera fundamental tanto para los jugadores como para las familias que acudirán a las gradas.

Los partidos se disputarán en sesiones de tarde el viernes y sábado, culminando con la jornada decisiva del domingo por la mañana para decidir qué dos equipos logran el ansiado pase a la fase final.