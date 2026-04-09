Cultivando Miradas cumple una década acercando la magia de las artes escénicas a trece centros públicos de la provincia

Imagen de la presentación de la décima edición de 'Cultivando Miradas' en el Ayuntamiento de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

El teatro es mucho más que un espectáculo en Zamora; es una forma de aprender a mirar el mundo. Bajo esa filosofía regresa a la provincia la décima edición de 'Cultivando Miradas', una iniciativa que busca despertar la curiosidad y la emoción en el corazón de los más pequeños.

Este año, más de 1.400 alumnos de primaria se convertirán en los protagonistas de una experiencia que va mucho más allá de sentarse en una butaca, consolidando una cita que ya es imprescindible para los colegios de nuestra tierra.

En el acto de presentación de esta nueva edición estuvieron, Paloma Leal, como responsable de Baychimo Teatro, la concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Zamora, Sara de la Higuera; el vicepresidente de la Diputación y delegado de Cultura, Víctor López de la Parte; y el director del Museo Etnográfico de Castilla y León, José Luis Calvo.

Imagen de la presentación de la décima edición de 'Cultivando Miradas' en el Ayuntamiento de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

Hasta el próximo 30 de abril, trece centros públicos zamoranos se sumergirán en una aventura que mezcla el juego con la reflexión.

La propuesta de Baychimo Teatro no se queda en la superficie; se trata de un proceso vivo en el que los niños primero experimentan en sus propias aulas.

A través de más de sesenta talleres, los escolares juegan con los recursos teatrales, exploran los temas de las obras y preparan sus sentidos para lo que está por venir.

Es una fase de preparación donde la creatividad fluye libremente antes de dar el gran salto al patio de luces.

Días después de ese trabajo previo, llega el momento más esperado: el encuentro con la escena. Los alumnos acuden a ver la representación sobre la que ya han trabajado, cerrando un círculo de aprendizaje que nace del descubrimiento directo y el asombro.

De esta manera, el teatro deja de ser algo lejano para convertirse en una herramienta que ayuda a los niños a entender sus propias emociones y a desarrollar un pensamiento propio, demostrando que la mejor forma de aprender es, sencillamente, atreviéndose a sentir.

Para celebrar estos diez años de trayectoria, la organización ha apostado por cuatro compañías de referencia nacional. Los escolares podrán disfrutar de la obra 'Cocorico' de la compañía castellanoleonesa Katua y Galea, así como de 'Una odisea rockera' de los granadinos Pepe Tita.

La programación se completa con la pieza Verne, de la compañía murciana Onírica Mecánica, y una propuesta de danza centrada en el folclore y la identidad firmada por el vallisoletano Alberto Velasco.

La actividad no se limitará exclusivamente a la capital, ya que las once representaciones teatrales previstas se repartirán entre el Teatro Principal de Zamora y los escenarios de Villalpando, Fuentesaúco y Camarzana de Tera.

Las instituciones colaboradoras buscan que la formación cultural llegue a todos los rincones de la provincia, fomentando desde la infancia una mirada abierta y crítica ante el mundo a través del juego y las artes escénicas.