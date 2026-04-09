Aparece Segismundo, el hombre de 80 años desaparecido en Zamora, tras horas de tensión y angustia

La Guardia Civil busca a Segismundo en la provincia de Zamora. Fotografía: Guardia Civil.

Final feliz para Segismundo, el vecino de 80 años de la localidad de Abraveses de Tera al que se le buscaba desde las 18:30 horas de esta tarde de jueves, 9 de abril.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado que la Guardia Civil de Zamora recibía una llamada de un vecino de Santa Cristina de la Polvorosa confirmando que el desaparecido estaba allí, y confirmando su identidad.

Estaba en perfectas condiciones y se ha desactivado el dispositivo de búsqueda.

Finalmente se ha acompañado al desaparecido hasta el acuartelamiento de Benavente para finalizar con las actuaciones administrativas.

La Guardia Civil busca a Segismundo en la provincia de Zamora. Fotografía: Guardia Civil.

Horas de tensión

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora establecía un dispositivo de búsqueda nada más conocerse la desaparición de la persona sobre las 18:30 horas de este jueves, 9 de abril.

Participaban varias patrullas de Seguridad Ciudadana, Seprona y de la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), estando prealertadas otras unidades como el Grupo Cinológico, Equipo PEGASO, UHEL (Unidad Aérea de León) y USECIC de Zamora.

También están participaron diferentes apoyos, como Policía Local de Benavente y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

La última vez que se le había visto a Segismundo era a las 11.00 horas de la mañana en el concesionario SEAT de la localidad de Benavente.

Al final, se ha logrado dar con su paradero y todo ha quedado en un susto.