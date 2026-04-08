Zamora crea un muro contra los incendios: 3 millones para limpiar el entorno de 600 núcleos de población

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez y el consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), José Manuel Jiménez. Comunicación Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora da un paso de gigante en la protección de sus pueblos frente a la amenaza de las llamas. El presidente, Javier Faúndez, y el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez, han firmado este miércoles el encargo para la gestión de limpieza y desbroce de los perímetros de seguridad de toda la provincia.

El plan creará cortafuegos y franjas de protección en los alrededores de los cascos urbanos para evitar que un incendio forestal se convierta en una tragedia vecinal y cuenta con una inversión de tres millones de euros.

El programa se ejecutará durante el próximo año, llegando a 181 municipios y 433 pedanías.

La estrategia consiste en intervenir en una franja crítica de hasta 100 metros alrededor de las viviendas, eliminando la maleza, realizando podas y reduciendo la densidad del arbolado para "romper" la continuidad del combustible vegetal que alimenta el fuego.

Zonas de riesgo, la prioridad

La memoria de los incendios que han golpeado a la provincia en los últimos años está muy presente en este plan. La Diputación, en este caso, ha establecido un sistema de prioridades para que las máquinas empiecen a trabajar mañana mismo en las zonas más vulnerables.

El foco inicial se establece en 168 localidades catalogadas con "riesgo máximo" dentro del plan 'Infocal' y en aquellas con una exposición forestal muy elevada.

Para llevar a cabo este "barrido" provincial, Somacyl desplegará un potente equipo humano y técnico.

Imagen de la firma del encargo en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora. Comunicación Diputación de Zamora.

Además de los ingenieros y especialistas forestales, los pueblos verán trabajar a robots desbrozadores, tractores, retroexcavadoras y maquinaria pesada como buldóceres para la apertura de cortafuegos.

El material vegetal sobrante será triturado o retirado de forma controlada para que las "zonas de defensa" queden limpias y operativas antes de las épocas de mayor peligro.

Respuesta a la vulnerabilidad del mundo rural

"Es un avance fundamental para mejorar la seguridad de nuestros pueblos", ha subrayado Javier Faúndez tras la firma en el Salón de Plenos.

La Diputación suma fuerzas a sus propias cuadrillas forestales y al Parque de Maquinaria, creando un frente común con la Junta de Castilla y León para que esa frontera donde el monte toca las casas deje de ser un punto crítico.