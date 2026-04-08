La Diputación de Zamora amplía las ayudas de 'Vivienda Joven' tras el éxito de 2025: hasta 3.000 euros

Casas de pueblo en la provincia de Zamora. Comunicación Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha decidido redoblar su apuesta por el asentamiento de las nuevas generaciones en el medio rural mediante la aprobación del programa Vivienda Joven 2026, una de las herramientas más ambiciosas de la institución para frenar la despoblación.

La Junta de Gobierno, presidida por Javier Faúndez ha dado luz verde a una dotación presupuestaria que asciende este año a los 130.000 euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior con el fin de dar respuesta a la creciente demanda detectada en la provincia.

Este plan está dirigido exclusivamente a municipios con menos de 10.000 habitantes, buscando facilitar tanto la propiedad como el alquiler entre los menores de 36 años que deseen iniciar o mantener su proyecto de vida en los pueblos zamoranos.

Unos 100.000 euros de los fondos se destinarán a financiar la compra o la rehabilitación de viviendas unifamiliares, representando un aumento de 20.000 euros frente a la convocatoria de 2025.

Los beneficiarios podrán recibir ayudas de hasta 3.000 euros por persona, una medida que el pasado año ya demostró su eficacia al agotarse rápidamente la partida con la concesión de 38 subvenciones.

Además, la Diputación ha reservado 30.000 euros para apoyar el pago del alquiler durante el presente año, con una cuantía máxima de 1.200 euros por solicitante.

Con el objeto de aliviar la carga económica de los jóvenes arrendatarios, siempre que no se trate de viviendas de protección pública o subarrendamientos de habitaciones.

Para acceder a estas subvenciones, al menos uno de los solicitantes debe tener menos de 36 años y la vivienda debe estar situada en el entorno rural de la provincia.

El período que se plantea para justificar gastos realizados es desde el 25 de abril de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026, facilitando así que se acojan a ella tanto proyectos que ya están en marcha como nuevas planificaciones residenciales.

Certámenes ganaderos

También, la Junta de Gobierno presidida por el presidente de la Diputación, ha aprobado 15.000 euros para la celebración de certámenes ganaderos en localidades pequeñas, renovando el convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra.

A través de una inversión de 7.000 euros en programas de selección genética y mejora de la raza, la Diputación también vincula la habitabilidad del territorio con la competitividad de sus sectores tradicionales.

Reafirmando una hoja de ruta integral para el desarrollo económico, social y tradicional de la provincia.