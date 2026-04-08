"Bajo amenaza de sanción": CC.OO. denuncia turnos de hasta 17 horas en el Hospital de Zamora esta Semana Santa

La Federación de Sanidad de CCOO ha estallado contra la Gerencia del Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

El sindicato califica de "nefasta" la gestión de la plantilla durante la pasada Semana Santa, un periodo en el que, denuncian, la falta de sustituciones obligó al personal del banco de sangre a situaciones límite para poder atender el aumento de la presión asistencial en una provincia que llegó a superar los 250.000 habitantes por el turismo.

Según el sindicato, la dirección de enfermería decidió no cubrir permisos ni bajas por incapacidad temporal, una decisión que, sumada a una incidencia imprevista, dejó a la plantilla bajo mínimos.

La denuncia de CC.OO. señala que dos trabajadoras se vieron obligadas a doblar turno y trabajar hasta 17 horas seguidas "bajo la amenaza de ser sancionadas por abandono del servicio".

"Trece días sin descanso"

La sobrecarga no se quedó en jornadas puntuales. El sindicato asegura que se ha vulnerado sistemáticamente el derecho a la desconexión digital, llamando a profesionales que estaban en sus días libres para cubrir huecos.

Esta situación llevó a algunas trabajadoras a encadenar hasta 13 días de trabajo consecutivos sin un solo día de descanso.

"Es inadmisible que esta sobrecarga se cubra exclusivamente a costa de la salud de las trabajadoras", lamentan desde CC.OO.

Además, desmienten que el problema sea la falta de personal en el mercado: "Existen personas en las bolsas de empleo que podrían haber sido contratadas; se opta por exprimir a la plantilla existente por sistema".

Un problema estructural

Para la organización, lo ocurrido en Semana Santa no es un hecho aislado, sino la prueba de una "precariedad laboral crónica" en los hospitales de la provincia.

Advierten de que trabajar con plantillas "infradotadas y tensionadas" no solo pone en peligro el bienestar físico y mental de los profesionales, sino que compromete directamente la calidad de la atención sanitaria que reciben los usuarios de la sanidad pública zamorana.

Ante este escenario, CC.OO. ha exigido a la Gerencia territorial de salud en Zamora el cese inmediato de estas "prácticas abusivas" y un redimensionamiento urgente de las plantillas.

El sindicato avisa que no tolerará que el sistema se sostenga "a base de parches" y que se mantendrán "combativos" para exigir soluciones estructurales que garanticen un servicio digno.