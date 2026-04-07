De 'soñar parques' a invertir 97.000 euros en Zamora: el Siglo XXI estrena zona infantil diseñada por sus vecinos

El alcalde, Francisco Guarido y el concejal de obras, Pablo Novo en el renovado parque de Los Navajos. Prensa Ayto. Zamora.

El barrio Siglo XXI cuenta desde hoy con un espacio infantil completamente renovado.

El Ayuntamiento de Zamora ha dado por concluidas las obras en el parque Los Navajos, una intervención que, según ha destacado el concejal de Obras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, era "urgente", ya que la zona no había recibido una actuación de tal envergadura en más de dos décadas.

El proyecto cuenta con una inversión de 97.000 euros. Y surgió a partir del taller participativo 'Soñando Parques', donde los vecinos del barrio pudieron aportar sus ideas y necesidades.

El resultado es un espacio que ahora cuenta con nuevos elementos multijuegos, columpios cesta, muelles y zonas de seguridad de caucho totalmente renovadas, además de un camino transversal de zahorra que organiza y diferencia las distintas áreas de juego.

Más fuentes y bancos de polímero reciclado

El Ayuntamiento de Zamora ha aprovechado esta intervención en los parques para marcar la línea sostenible de renovación del mobiliario urbano de la ciudad.

Se han instalado bancos de polietileno y, como novedad, Pablo Novo ha anunciado que se dotará de fuentes de agua potable a todos los parques que carezcan de ellas.

En total, han sido 25 las fuentes adquiridas, de las cuales seis o siete se ubicarán estratégicamente en el recorrido turístico y vecinal que va desde la plaza de La Marina hasta la Catedral.

Imagen del Parque Infantil en el barrio Siglo XXI. Prensa Ayto. Zamora.

San Frontis y La Marina, las próximas

La renovación del barrio Siglo XXI es solo una pieza del plan municipal para los espacios públicos. El concejal ha adelantado que las obras de renovación continuarán con la adjudicación de las obras del parque de José Regojo.

Está en curso el proyecto para renovar el estanque de la Plaza de La Marina y se presentará en breve la reforma de la 'fuente pequeña' de San Martín.

"Seguimos trabajando en la redacción de proyectos para renovar nuevos parques en lo que queda de mandato", ha concluido Novo, subrayando que la mejora de la habitabilidad de los barrios sigue siendo una prioridad para la Concejalía de Obras.

145.000 euros para becas comedor

De forma paralela a las inversiones en infraestructuras, el Ayuntamiento ha abierto hoy, 7 de abril, el plazo para solicitar las becas comedor destinadas al curso 2026-2027.

Con una partida de 145.000 euros, esta convocatoria busca apoyar a familias con alumnos de infantil, primaria y secundaria empadronados en Zamora que estudien en centros sin sistema propio de ayudas, como el Divina Providencia, Corazón de María o Fundación Trilema, entre otros.

Los interesados deben acreditar unos ingresos familiares inferiores a los 21.000 euros, teniendo hasta el 28 de abril para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la concejalía de Servicios Sociales.