De Zamora a Ourense a través del conocimiento: la UNED mantiene abierta la inscripción para su gran ciclo jacobeo

El patrimonio, la historia y los paisajes que dibujan el Camino Mozárabe-Sanabrés vuelven a ser los grandes protagonistas de la oferta cultural en la provincia.

El Centro Asociado a la UNED en Zamora ha recordado que todavía mantiene abierta la matrícula, de carácter totalmente gratuito, para participar en la tercera edición del ciclo de conferencias 'Los Caminos de Santiago: el camino Mozárabe entre Zamora y Ourense. Arquitectura, cultura y paisaje'.

Esta iniciativa se organiza en conjunto con la UNED de Ourense.

El programa se prolongará hasta el próximo 19 de mayo, ofreciendo un viaje intelectual y sensorial a través de siete ponencias de alto nivel.

Lo interesante de esta propuesta es que no se queda encerrada en las aulas, sino que las conferencias se repartirán por distintas localidades que marcan el latido de esta ruta, con sesiones fijadas a partir de las 19:00 horas.

Un itinerario de lujo: fechas, ponentes y lugares

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 8 de abril a las 18:45 horas en el Aula 08 de la UNED de Zamora.

El acto contará con el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras; el presidente de la Junta Rectora de la UNED Zamora, Víctor López de la Parte; y los directores de los centros de la UNED en Zamora y Ourense, Antonio Rodríguez González y Jesús Manuel García Díaz.

Calendario de ponencias

Miércoles 8 de abril (Zamora): Tras la apertura, Ángel González Pieras impartirá la conferencia inaugural a las 19:00 horas. Justo después, a las 20:00 horas, el doctor en Historia José Carlos de Lera Maíllo (Archivo Catedralicio de Zamora) hablará sobre "Castrotorafe: una encomienda Santiaguista".

Miércoles 15 de abril (Tábara): El ciclo se desplaza al Edificio "El Reloj" de Tábara. Allí, Fernando Regueras Grande (Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo") desgranará los misterios de "El Scriptorium de Tábara".

Miércoles 22 de abril (Santa Marta de Tera): El doctor en Historia José Ignacio Martín Benito analizará "El camino Sanabrés de Benavente a la Puebla".

Miércoles 29 de abril (Requejo): Valentín Cabero Diéguez, catedrático de la Universidad de Salamanca, abordará "El espacio natural del Lago de Sanabria, y sus entornos simbólicos".

Miércoles 6 de mayo (Laza): Ya en tierras gallegas, el escritor y divulgador Ramón Fernández Fernández compartirá "El Camino sanabrés: medio siglo de experiencia y reflexión".

Miércoles 13 de mayo (Cea): El doctor en Historia del Arte Francisco Javier Limia Gardón explicará "El monasterio de Oseira y su importancia en el camino de peregrinación a Compostela".

Martes 19 de mayo (Ourense): El broche de oro lo pondrá el doctor en Historia del Arte Francisco Singul Lorenzo en el Centro Cultural Marcos Valcárcel con la ponencia "El imaginario colectivo: tradiciones jacobeas y cosmovisión en la peregrinación a Compostela". A las 20:30 horas se procederá a la clausura oficial del curso.

El curso es una oportunidad de oro para que los amantes de la historia, el senderismo y el patrimonio profundicen en las raíces de este itinerario que cuenta con un total de 13 horas lectivas.

Según informan desde UNED Zamora, todavía quedan plazas disponibles.

La iinscripción es gratuita en la siguiente página web: https://extension.uned.es/actividad/51641