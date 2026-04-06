Mario Vaquerizo inspira el futuro emprendedor de Zamora: llega la séptima edición de los Premios Talento

Foto de familia de los galardonados en los Premios Talento de la pasada edición. Fotografía: Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora ya lo tiene todo a punto para que el próximo martes 14 de abril el Teatro Ramos Carrión vuelva a vestirse de gala.

Será la séptima edición de los Premios Talento Emprende 2026, una cita que ya es el corazón de la innovación para nuestro medio rural.

Las puertas del teatro se abrirán a las 17:30 horas, aunque el plato fuerte arrancará a las seis de la tarde.

La apertura no se quedará en lo formal, ya que contará con el nervio y el ritmo de la Escuela de Baile ‘Escena’, antes de ceder el testigo a dos voces que son puro sello zamorano: los periodistas Carmen Ferreras y Óscar González, encargados de llevar el timón de la tarde.

Pero si hay un nombre que este año ha despertado curiosidad, ese es el de Mario Vaquerizo.

El artista y mánager aterrizará en la capital del románico para compartir su visión —siempre única y directa— sobre lo que significa esforzarse y, sobre todo, saber reinventarse cuando las cosas se ponen cuesta arriba.

Y así, contagiar de energía a quienes hoy están dando sus primeros pasos en el complejo, pero apasionante, tejido empresarial de la provincia.

El jurado priorizará aquellos proyectos que no solo funcionen en el papel, sino que apuesten por la sostenibilidad, el respeto al entorno y, lo que más nos importa a todos: la creación de empleo aquí, en nuestra casa.

Gracias al apoyo de la Fundación Caja Rural de Zamora, se repartirán tres galardones: 1.500 euros para la mejor idea educativa, otros 1.500 para la mejor iniciativa en otros ámbitos y un último reconocimiento de 1.000 euros que será cosa de los asistentes, quienes tendrán la última palabra mediante votación popular.

Lo mejor de estos premios no es solo el cheque, sino lo que viene después. Los ganadores tendrán el respaldo de los ‘Business Angels’, esos mentores clave para que las ideas no se queden en el aire y logren ser rentables con el tiempo.

La Diputación, que ya mantiene abiertas las inscripciones en la web oficial (talentoemprende.es), vuelve a dejar claro que el talento de los zamoranos es, sin duda, la mejor carta para jugar el futuro de los pueblos de la provincia.