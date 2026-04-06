De brigadista de la Sierra de la Culebra a Míster Zamora: cinco historias compiten por ser la imagen de la provincia

El camino para encontrar al hombre que representará a Zamora este año entra en su fase más emocionante.

La agencia 'Alza Talento' abre este lunes, 6 de abril, la votación popular para elegir a los finalistas de Míster Zamora 2026.

El escenario de esta disputa no será una pasarela convencional, sino el perfil oficial de Instagram de la organización (@alzatalento), donde los ciudadanos tendrán la última palabra a través de sus 'me gusta'.

De los cinco jóvenes seleccionados en el casting inicial, solo tres conseguirán el pase definitivo.

Los dos aspirantes que acumulen más 'likes' al cierre de las urnas virtuales, el lunes 13 de abril a las 23:59 horas, se clasificarán de forma directa.

La tercera y última plaza quedará en manos de la organización, que evaluará la actitud, la soltura ante la cámara y la capacidad de comunicación de los tres candidatos restantes.

Cinco perfiles, cinco historias de Zamora

Detrás de cada fotografía hay una historia de esfuerzo y arraigo a la provincia. Entre los aspirantes encontramos a Carlos Bautista, un joven de 24 años que trabaja como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Para Carlos, el certamen es una terapia de superación personal tras una mala racha, una oportunidad para ganar seguridad y vencer la timidez.

Pablo Salvador, el benjamín del grupo con 18 años, compagina sus estudios de Informática con el deporte y el emprendimiento, presentándose como el reflejo de una generación joven que busca oportunidades reales en su tierra.

La vida universitaria en el Campus de la Politécnica está representada por Adrián Almeida, también de 18 años, quien decidió sumarse a la aventura animado por un amigo que también concursa, priorizando la experiencia de vivir el proceso por encima de la pura visibilidad.

El mundo del deporte llega de la mano de Edgar Rodríguez (25 años), entrenador personal que quiere abanderar el certamen desde la disciplina de los hábitos saludables y el trabajo diario.

Cierra la lista Juan Agustín Bonilla, de 23 años, administrativo en el sector de las energías renovables y durante cinco años fue brigadista forestal, luchando contra las llamas en el trágico incendio de la Sierra de la Culebra.

Juan busca representar a Zamora desde el respeto absoluto al entorno y el orgullo por sus raíces.

'Míster' comercio local

La directora artística del proyecto es Carmen Rebollo, mientras que Débora González es fotógrafa oficial, cuenta también con el apoyo de Jaime Sánchez en la producción audiovisual y de la plataforma @ZamoWeb.

El certamen no pretende quedarse solo en un concurso de belleza, sino servir de escaparate para la economía local.

La organización mantiene abierta una línea de colaboración con empresas, marcas y espacios de Zamora.

La suerte está echada y el cronómetro ya está en marcha para los cinco aspirantes. El futuro Míster Zamora 2026 empieza a decidirse a golpe de doble toque de pulgar.