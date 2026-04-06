Balance de oro en Zamora: 250.000 visitantes respaldan una Semana Santa ejemplar y sin incidentes

El balance de oro de esta Semana Santa en Zamora: afluencia masiva en las calles y ejemplo en seguridad Prensa Ayto. Zamora.

Zamora acaba de cerrar una de sus semanas santas más multitudinarias y tranquilas, en lo referido a seguridad, que se recuerdan en los últimos años.

Las estimaciones del Ayuntamiento arrojan una cifra en torno a 250.000 visitantes que han elegido la capital zamorana para empaparse de la sobriedad y la emoción de sus procesiones.

Un balance de "total normalidad" que han presentado esta mañana el concejal de Promoción Económica y Seguridad Ciudadana, David Gago y Pablo Novo, de Obras y Movilidad.

Ambos han coincidido en señalar el binomio del buen clima y el esfuerzo del área de Turismo como los grandes artífices de este éxito de afluencia.

El comportamiento cívico y la buena planificación han sido las notas dominantes de unas jornadas que apenas han dejado incidencias. El goteo de miles de personas por las calles apenas generó problemas de seguridad más allá de los habituales de un fin de semana convencional.

Ni siquiera las madrugadas tradicionalmente más complejas, como las del martes y el Jueves Santo, alteraron la paz de la ciudad.

El mejor ejemplo de este civismo se vivió ayer domingo por la mañana en la Plaza Mayor, donde más de 7.000 almas se congregaron para presenciar la procesión del Resucitado sin que se registrase el más mínimo altercado.

En el plano de la movilidad y los servicios, el Ayuntamiento saca pecho por el estreno de los autobuses lanzadera desde la periferia.

Esta iniciativa, especialmente aprovechada por turistas y vecinos de los barrios más alejados, ha descongestionado el centro y apunta a consolidarse como una herramienta fija para grandes eventos futuros.

Siete toneladas de basura el Viernes Santo

El dispositivo de limpieza funcionó a pleno rendimiento, solamente el Viernes Santo se retiraron siete toneladas de basura.

Pese al volumen de residuos, la agilidad en el vaciado de los contenedores evitó las temidas imágenes de desbordamiento de años anteriores e, incluso en puntos calientes como el entorno de San Martín, se recogió casi una tonelada de basura, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en la primavera de 2025.

Los concejales delegados avanzaron la necesidad de seguir "puliendo" los protocolos de limpieza, buscar nuevas ubicaciones para la instalación de baños públicos portátiles y, sobre todo, adaptar los servicios a los cambiantes recorridos que las distintas cofradías y hermandades puedan plantear en el futuro.