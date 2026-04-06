El arte que cura: la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León llega a Zamora con su cuarta gala contra el cáncer

Imagen de la presentación de la IV Gala de la la danza a beneficio de la AECC en la Diputación de Zamora. Prensa Diputación de Zamora.

Zamora vuelve a demostrar que el arte es la mejor herramienta para la solidaridad.

El próximo 16 de abril, a las 20:30 horas, las tablas del Teatro Ramos Carrión se llenarán de sensibilidad y movimiento con la cuarta edición de la gala de la danza a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Un evento ya consolidado como un 'clásico' en el calendario zamorano que cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural.

La cita ofrecerá un espectáculo de "primer nivel" protagonizado por 32 alumnos de los últimos cursos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Sobre el escenario, 14 bailarines de la especialidad de Danza Clásica y 18 de Danza Española pondrán en escena coreografías de autores de prestigio nacional como Juanjo Arqués, Alejandro Molinero, Aleix Mañé y Manuel Segovia.

Entre el elenco se podrá contar con tres artistas zamoranos: Isabela Romano, Lucía Martínez y Alexia García.

Una cantera de élite por una buena causa

Más allá del disfrute estético, el objetivo es recaudar fondos que se destinarán íntegramente a los pacientes oncológicos de la provincia.

El vicepresidente segundo de la Diputación, Ramiro Silva, y la presidenta de la AECC en Zamora, Inmaculada Hernández, han invitado esta mañana a los ciudadanos a participar en una gala que ayuda a los enfermos a "evadirse" y disfrutar de un talento que ya está dando el salto a grandes compañías como el Ballet Nacional de España o el San Francisco Ballet.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y ya pueden adquirirse en la caseta de la AECC de la Plaza de Santa Clara y en la sede de Zamora (Avenida de Portugal, 40-42).

Para aquellos que no puedan asistir pero deseen colaborar, la organización ha habilitado una Fila 0 para recibir donaciones.

Tal y como destacó Laura Huertos, representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, se trata de una oportunidad única para cuidar de los zamoranos y disfrutar "de las canteras de los mejores ballets nacionales e internacionales"