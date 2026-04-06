El arte que cura: la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León llega a Zamora con su cuarta gala contra el cáncer
Alumnos de 5º y 6º curso de la Escuela Profesional pondrán en escena piezas de coreógrafos nacionales en un evento respaldado por la Diputación y Caja Rural de Zamora.
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Zamora vuelve a demostrar que el arte es la mejor herramienta para la solidaridad.
El próximo 16 de abril, a las 20:30 horas, las tablas del Teatro Ramos Carrión se llenarán de sensibilidad y movimiento con la cuarta edición de la gala de la danza a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Un evento ya consolidado como un 'clásico' en el calendario zamorano que cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural.
La cita ofrecerá un espectáculo de "primer nivel" protagonizado por 32 alumnos de los últimos cursos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.
Sobre el escenario, 14 bailarines de la especialidad de Danza Clásica y 18 de Danza Española pondrán en escena coreografías de autores de prestigio nacional como Juanjo Arqués, Alejandro Molinero, Aleix Mañé y Manuel Segovia.
Entre el elenco se podrá contar con tres artistas zamoranos: Isabela Romano, Lucía Martínez y Alexia García.
Una cantera de élite por una buena causa
Más allá del disfrute estético, el objetivo es recaudar fondos que se destinarán íntegramente a los pacientes oncológicos de la provincia.
El vicepresidente segundo de la Diputación, Ramiro Silva, y la presidenta de la AECC en Zamora, Inmaculada Hernández, han invitado esta mañana a los ciudadanos a participar en una gala que ayuda a los enfermos a "evadirse" y disfrutar de un talento que ya está dando el salto a grandes compañías como el Ballet Nacional de España o el San Francisco Ballet.
Las entradas tienen un precio de 10 euros y ya pueden adquirirse en la caseta de la AECC de la Plaza de Santa Clara y en la sede de Zamora (Avenida de Portugal, 40-42).
Para aquellos que no puedan asistir pero deseen colaborar, la organización ha habilitado una Fila 0 para recibir donaciones.
Tal y como destacó Laura Huertos, representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, se trata de una oportunidad única para cuidar de los zamoranos y disfrutar "de las canteras de los mejores ballets nacionales e internacionales"