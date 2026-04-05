El Ave María de Ainhoa Arteta acaricia el alma de Zamora: así fue su memorable actuación ante la Virgen de la Soledad

Ainhoa Arteta y Luis Santana, durante su interpretación del Ave María ante la Virgen de la Soledad

El Sábado Santo de Zamora ha vivido uno de esos instantes que quedarán grabados para siempre en la memoria de la ciudad.

En la Plaza Mayor, la voz de Ainhoa Arteta se elevó hacia el cielo zamorano para ofrecer una plegaria en forma de canto que detuvo el pulso de la Semana Santa.

En el marco del 375 aniversario de la Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación, la soprano interpretó un magistral Ave María, junto al barítono zamorano Luis Santana, que se convirtió en el punto álgido de la jornada.

El momento más esperado se produjo a la salida de la imagen de la Virgen de la Soledad a las puertas de la iglesia de San Juan. Bajo un silencio sepulcral, Arteta interpretó el Ave María de Gounod, mientras que Santana interpretó el de Caccini.

Esta ofrenda musical, que el año pasado no pudo disfrutarse plenamente debido a la intensa lluvia que obligó a suspender la procesión, encontró en esta ocasión el escenario y la acústica perfectos.

La estrecha relación profesional y de amistad del barítono zamorano Luis Santana con la soprano ha sido fundamental para que este hito histórico se hiciera realidad.

Ambos artistas lograron que cada nota musical se fundiera con el sentimiento religioso de los zamoranos, elevando la salida de la Virgen a una dimensión lírica sin precedentes en la historia reciente de la cofradía.

No obstante, esta actuación no estuvo exenta de polémica. Tras conocerse hace unos días la actuación de la soprano, en redes sociales surgieron las primeras críticas.

Y es que hubo comentarios de los 'puristas' de la Semana Santa de Zamora que cuestionaron esta actuación ante la sobriedad que define a la procesión de la Virgen de la Soledad.

Lo cierto es que la Plaza Mayor se transformó en un templo al aire libre donde las notas universales de Caccini, junto a la interpretación del Ave María de Gounod, crearon una atmósfera única de misticismo y devoción.

Dama de la Virgen de la Soledad

Esta intervención musical tuvo un matiz aún más profundo tras lo vivido en la madrugada del Viernes Santo, cuando la propia Ainhoa Arteta fue distinguida con la medalla de Dama de la Virgen de la Soledad.

La soprano, que recibió este reconocimiento con visible emoción y el compromiso de vivir la noche "como una mujer más junto a la Virgen", cantó el sábado no solo como una figura internacional de la lírica, sino como una integrante más de la hermandad.