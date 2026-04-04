Ainhoa Arteta, nueva Dama de la Virgen de la Soledad de Zamora: "Lo vivo como una mujer más junto a la Virgen"

La Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación reconoce a Ainhoa Arteta como Dama de la Virgen

La Semana Santa de Zamora ha vivido uno de sus momentos más emocionantes y memorables con la presencia de la soprano internacional Ainhoa Arteta, quien ha participado en los actos de la Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación.

En el marco del 375 aniversario de la hermandad, la artista no solo ha compartido la fe y la tradición de la madrugada del Viernes Santo, sino que ha quedado vinculada oficialmente a la ciudad al ser nombrada Dama de la Virgen de la Soledad.

La imposición de la medalla de la cofradía y la entrega de un cuadro con la imagen de la Virgen han simbolizado el reconocimiento a su trayectoria y devoción por la imagen, fruto de la estrecha amistad y relación profesional con el barítono zamorano y hermano de la cofradía Luis Santana.

Arteta, que ha manifestado su deseo de vivir esta experiencia "como una mujer más junto a la Virgen" y ha consagrado esta emblemática madrugada del Viernes Santo como una tradición centenaria que se mantiene viva generación tras generación.

Ainhoa Arteta recibe el cuadro de la Cofradía

Y es que la presencia de una de las grandes voces de la lírica internacional ha añadido un carácter aún más especial a una noche ya de por sí única.

Procedente de los principales escenarios del mundo, Ainhoa Arteta ha querido compartir desde dentro la experiencia de la Semana Santa zamorana, mostrando su cercanía y respeto hacia una de las manifestaciones religiosas y culturales más arraigadas de España.

La madrugada también contó con la presencia de la zamorana Isabel Blanco, Dama de la Virgen, quien acompañó a la soprano en esta jornada calificada por la cofradía como "mágica".

Además, la soprano disfrutó ayer de la procesión del Santo Entierro junto a la iglesia de la Magdalena, en compañía del compositor toresano David Rivas y el barítono Luis Santana.

Ave María de Caccini

Pero el momento culmen tendrá lugar este Sábado Santo, cuando la soprano ofrezca una plegaria musical única. Arteta interpretará el Ave María de Caccini justo en el instante en que la imagen de la Soledad cruce el umbral de la iglesia de San Juan para iniciar su procesión.