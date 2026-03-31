Zamora impulsa su transformación con una inversión millonaria en barrios, parques y campos de fútbol

El Ayuntamiento de Zamora ha dado un paso de gigante en su estrategia de modernización urbana tras los acuerdos alcanzados en la última Junta de Gobierno Local y el Pleno ordinario del mes de marzo.

La Junta de Gobierno ha aprobado una serie de proyectos con inversiones millonarias destinadas a transformar la fisonomía de los barrios de La Candelaria y Los Bloques, instalaciones deportivas en los campos de Valorio e inversiones en movilidad accesible.

La actuación de La Candelaria y Los Bloques es la de mayor calado presupuestario, la cual se centra en la renovación integral de las aceras de los barrios.

Con una inversión de 1.950.000 euros, el consistorio acometerá la sustitución de pavimentos peatonales en zonas estratégicas como la Avenida de Requejo, la Plaza de Cristo Rey, Leopoldo Alas Clarín o el circuito del Parque León Felipe, entre otras.

Incluyéndose la mejora en la red de drenaje, la instalación de tecnología LED en el alumbrado público, nuevo mobiliario urbano y arbolado, además de la creación de una nueva área de juegos infantiles.

Estas intervenciones de renovación continuarán en San Lázaro y Pinilla.

Campos de fútbol

El deporte zamorano también recibirá un impulso con la licitación de las obras para sustituir el césped artificial de los campos de fútbol de Valorio.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 569.000 euros para dotar a estas instalaciones de una superficie con los estándares profesionales de FIFA Quality y FIFA Quality Pro, de los que se espera obtener el certificado oficial.

Su plazo de ejecución será de tres meses una vez formalizado el contrato.

A esta mejora se suma la adjudicación de la rehabilitación de la escalera 1 de Peña Trevinca a la empresa 'Ascala' por 162.770 euros, una obra que permitirá reordenar el trazado y las pendientes para hacer el tránsito peatonal mucho más cómodo y seguro en esta zona.

Pleno Ordinario

El Pleno del mes de marzo comenzó con un respetuoso silencio de dos minutos en memoria de las víctimas por la violencia de género.

En él, se ratificaron la modificación de crédito de 1,8 millones de euros que permitirá acometer las distintas mejoras de los espacios urbanos.

Entre las partidas aprobadas destacan fondos para la remodelación de los parques de La Marina, Valorio y el Cantón, así como una partida de 55.000 euros para la ejecución de nuevos pasos de peatones.

Imagen del Pleno Ordinario del 31 de marzo en el Ayuntamiento de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

De las partidas modificadas también, se han reservado fondos para equipamiento deportivo, como nuevos módulos tipo box para el pabellón Ángel Nieto y mejoras en el vestuario del anexo del estadio Ruta de la Plata.

Finalmente, el Ayuntamiento ha reforzado su estructura administrativa y de servicios con la adhesión al convenio regional para la gestión de procesos selectivos de la Policía Local y la firma de acuerdos con los Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores para fomentar las inspecciones técnicas de edificios.

Todo ello se completa con la gestión del padrón de agua potable del primer bimestre, que refleja una facturación de más de 624.000 euros, consolidando así una jornada de gestión municipal marcada por el fuerte impulso a la inversión pública en beneficio de la ciudadanía.