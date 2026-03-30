Zamora lidera el proyecto Mas_H2O para convertir los embalses de la Raya en el nuevo motor contra la despoblación

La Diputación de Zamora ha sido el escenario del pistoletazo de salida técnico al proyecto Mas_H2O.

Una ambiciosa estrategia transfronteriza que busca convertir los entornos de los embalses en motores económicos capaces de combatir los dos grandes males que amenazan a la Raya con Portugal: la despoblación y la falta de empleo en el medio rural.

Cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, este plan apuesta por la creación de un producto turístico común entre ambos países e implementar medidas de sostenibilidad que preserven los ecosistemas locales.

El proyecto se enfrenta a un diagnóstico claro.

El territorio necesita un desarrollo económico que palie los efectos de la baja densidad poblacional, y para ello se han marcado tres retos fundamentales en la gestión de estos destinos de agua.

El primero pasa por incrementar el número de visitantes mediante el diseño de una oferta específica y atractiva.

En segundo lugar, se busca una afluencia desestacionalizada, ofreciendo alternativas que incentiven un mayor número de pernoctaciones y rompan con la estacionalidad del turismo de interior.

El plan busca impulsar el gasto medio por turista, que actualmente se sitúa por debajo de los 80 euros.

Los socios del proyecto consideran vital elevar esta cifra para que el turismo se convierta en una actividad realmente sostenible y sostenida en el tiempo, revirtiendo directamente en la economía de los pueblos de la frontera.

La Diputación de Zamora actúa como coordinadora de una alianza que agrupa a nueve socios a ambos lados de la frontera.

Braganza y Castelo Branco, las diputaciones de Ourense y Cáceres, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (INORDE), las comunidades intermunicipales de Cávado (CIM CÁVADO) y del Alto Tâmega e Barroso (CIMAT), además de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.