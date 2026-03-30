El Santo Entierro toma las calles de Zamora: una campaña pone en valor el siglo y cuarto de un paso emblemático

Campaña por el 125 aniversario de la 'Conducción al sepulcro' en las calles de Zamora. Caja Rural de Zamora.

La Semana Santa de Zamora, declarada de Interés Turístico Internacional, vive este año una efeméride cargada de simbolismo y devoción.

La Fundación Caja Rural de Zamora ha puesto en marcha una potente iniciativa conmemorativa con motivo del 125 aniversario del paso de misterio de la 'Conducción al Sepulcro', perteneciente a la Real Cofradía del Santo Entierro.

La campaña busca no solo celebrar la longevidad de esta pieza, sino poner en valor una de las obras más insignes del patrimonio escultórico y sentimental de la capital del Duero.

A través de esta acción divulgativa, la Fundación reafirma su compromiso histórico con la conservación y promoción de las señas de identidad zamoranas.

Vinilos en las fachadas de comercios en Zamora por el 125 aniversario del paso de la 'Conducción al sepulcro'. Caja Rural de Zamora.

Con el objetivo de acercar a los ciudadanos el valor artístico de este misterio, proyectando su importancia cultural entre los visitantes que ya comienzan a llegar a la ciudad ante la cercanía de la Pasión.

La visibilidad de esta efeméride será total en el centro urbano gracias a la distribución de 200 carteles en puntos estratégicos. El plato fuerte de la campaña son los soportes visuales de gran formato.

Entre ellos destaca el vinilo instalado en el emblemático edificio 'Sevillano', en la intersección de la calle Santa Clara con la Plaza Zorrilla, un enclave de máxima afluencia peatonal.

La iniciativa se integra en el tejido comercial con otros dos vinilos situados en los escaparates de la tienda 'Aperos y Viandas'.

La propuesta visual de la campaña lleva la firma de Horacio Navas Juan, quien ha diseñado una estética que logra equilibrar el respeto absoluto por la tradición imaginera con una mirada contemporánea.

El resultado es una imagen que transmite la solemnidad y el dramatismo que caracteriza al paso de la 'Conducción al Sepulcro' en la tarde del Viernes Santo.

Desde la Fundación Caja Rural de Zamora han destacado que este tipo de acciones son fundamentales para preservar el patrimonio cultural inmaterial de la provincia, rindiendo homenaje a la Real Cofradía del Santo Entierro por su labor incansable en la custodia de un legado que, 125 años después, sigue siendo un pilar fundamental de la identidad de todos los zamoranos.