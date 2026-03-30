Acuerdo histórico entre la Diputación y los bomberos, que pasarán a ser funcionarios en 2028: "Esencial para Zamora"

Punto final a una de las negociaciones laborales más complejas e importantes de la provincia de Zamora.

La Diputación de Zamora y los representantes sindicales de los trabajadores del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil han sellado hoy el acuerdo definitivo que permitirá que toda la plantilla pase a ser funcionaria de la Institución Provincial a partir del 1 de enero de 2028.

El solemne acto se ha celebrado en el Salón de Plenos y ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado por los líderes sindicales Ana Aldea de UGT, José Ramón Jiménez en representación de CC. OO. y Ricardo Margallo del CSIF.

Posado con las rúbricas de los diferentes representantes en el acuerdo. Comunicación Diputación de Zamora.

Ratificándose lo pactado en la Mesa de Negociación de la pasada semana, un encuentro en el que se retomaron con éxito las conversaciones que se habían visto interrumpidas en diciembre de 2025.

El propio Javier Faúndez ha recordado con satisfacción que esta integración directa en la plantilla provincial era el décimo punto del acuerdo cerrado con los sindicatos el 12 de julio de 2023, justo al arrancar el presente mandato.

Este histórico paso llega tras un intenso proceso de profesionalización de toda la plantilla que ha incluido la integración de los trabajadores del Parque de Tierras de Aliste, con base en San Vitero, y la próxima incorporación del futuro Parque Comarcal de Toro, cuyas obras de construcción arrancarán en fechas próximas.

A todo ello se suma la decisión de crear un nuevo Parque de Bomberos para toda la Alta Sanabria en la localidad de Requejo de Sanabria.

Este proyecto ya cuenta con presupuesto en el presente ejercicio de 2026 tanto para la adquisición de vehículos como para la licitación y ejecución de las obras, una vez que la Diputación disponga de los terrenos que han sido cedidos por parte del Ayuntamiento de la localidad.

El presidente de la Diputación ha querido poner en valor el esfuerzo económico realizado en lo que va de mandato para modernizar un servicio que considera absolutamente esencial, especialmente agudizado por los incendios de los últimos veranos.

La institución ha destinado 6,7 millones de euros para la adquisición de materiales de última generación, la renovación de la flota de vehículos y la construcción de infraestructuras para consolidar los parques profesionales de Tierras de Aliste, Toro, Alta Sanabria y Zamora Centro.

Sumado a los que ya estaban profesionalizados anteriormente en Rionegro del Puente y Bermillo de Sayago.

Una vez que se haga efectiva la disolución formal del Consorcio, los bomberos se integrarán en el organigrama de la Diputación manteniendo las mismas condiciones laborales que poseían anteriormente, adaptando sus niveles a la nueva estructura que se diseñe.

Para gestionar este cambio de manera eficiente, la institución creará un área específica y todo el proceso quedará blindado bajo el paraguas del nuevo Reglamento del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, cuya tramitación administrativa ya se ha iniciado y que contará con una Jefatura de Servicio, una Sección Técnica de Protección Civil y una Sección Administrativa.

Javier Faúndez ha subrayado que este acuerdo "representa un avance esencial para consolidar y modernizar un servicio público imprescindible para la provincia, reforzando su estabilidad y mejorando las condiciones laborales de sus profesionales".