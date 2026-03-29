La comentada visita de Susana Griso a Zamora: una más en las procesiones y repone fuerzas con tortilla con salsa de callos

La comentada visita de Susana Griso a la Semana Santa de Zamora: una más en las procesiones y repone fuerzas con la famosa tortilla con salsa de callos

La periodista catalana Susana Griso, presentadora del matinal ‘Espejo Público’ de Antena 3, ha aprovechado estos días para hacer una escapada a la capital zamorana y conocer de cerca la Semana Santa de Zamora.

Durante su visita, Griso se ha acercado a la carpa en la que se guardan los pasos de la Real Cofradía del Santo Entierro y de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, a la espera de la finalización del nuevo museo de Semana Santa. Allí posó ante ‘El Descendido’, obra de Mariano Benlliure, junto al presidente de la Real Cofradía, Ricardo Alonso.

La instantánea se ha convertido ya en uno de los recuerdos más comentados del arranque de la Pasión zamorana de 2026, con la presentadora integrada como una visitante más en uno de los ambientes más reconocibles de la ciudad en estas fechas.

Publicación sobre la procesión de la procesión de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo en las stories de Susana Griso

Además, también ha asistido a la procesión del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, sumándose al pulso de una Semana Santa que en Zamora se vive con especial intensidad desde sus primeros compases.

La escapada ha tenido también parada gastronómica. Griso ha disfrutado de la famosa tortilla con salsa de callos del bar Chillón, un bocado muy conocido en la ciudad y del que ha presumido en sus redes sociales.

Su paso por Zamora deja así una imagen muy ligada a la esencia de estos días: procesiones, pasos históricos y gastronomía popular en una ciudad que vuelve a convertirse en punto de atracción para quienes quieren vivir de cerca su Semana Santa.