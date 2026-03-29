La carmelita Olga María del Redentor: "Noelia Castillo no ha muerto, la han matado. No es un suicidio asistido, es asesinato"

La muerte de Noelia Castillo, la joven catalana de 25 años que recibió la eutanasia el pasado jueves tras una larga batalla judicial impulsada por su padre para frenar el proceso, ha llegado también al inicio de la Semana Santa de Zamora.

Durante la conferencia 'Volver a Jesús. Recordando el amor primero', celebrada en la ermita del Carmen del Camino dentro de una catequesis-meditación de preparación al Triduo Pascual, la carmelita samaritana del Corazón de Jesús Olga María del Redentor arremetió con dureza contra la eutanasia aplicada a la joven y situó el caso como ejemplo de lo que, a su juicio, supone una deriva moral preocupante.

La religiosa se refirió de forma expresa al caso de Noelia con un mensaje frontal contra la eutanasia y contra el modo en que, a su entender, se presenta socialmente. "Dentro de poco, nos van a decir que es normal ayudar a que las personas acaben con su vida, como hemos vivido ayer a estas horas", afirmó. Y fue aún más lejos al asegurar: "Noelia Castillo no ha muerto, la han matado. No ha sido un suicidio asistido, ha sido un asesinato".

La religiosa sostiene que la sociedad corre el riesgo de aceptar como habitual algo que, desde su visión, resulta "deleznable" y "monstruoso". "Llegará un momento en que creeremos que eso es normal. No es normal", advirtió durante su intervención, en la que insistió en que "la muerte no es un derecho, es una consecuencia inevitable de estar vivo".

Su reflexión giró también en torno al concepto de muerte digna, uno de los ejes del debate público sobre la eutanasia. "El derecho es a la vida. Y el derecho a una muerte digna, habría que definir qué es una muerte digna", señaló. En esa línea, defendió una visión estrictamente religiosa del final de la vida: "Muerte digna es aquella que Dios tiene pensada para cada uno de nosotros. En el momento y en las circunstancias que él sabe. Es la única muerte digna".

Las palabras pronunciadas en Zamora conectan de lleno con uno de los casos más mediáticos desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en 2021. Noelia Castillo sufría un trastorno límite de la personalidad, tenía reconocida una discapacidad y arrastraba además una trayectoria marcada por episodios traumáticos y un intenso sufrimiento físico y psicológico. Seis médicos declararon durante el procedimiento judicial que conservaba capacidad para entender, discernir y decidir sobre su vida, y los forenses concluyeron que su petición se formuló de manera libre.

Pese a ello, el caso quedó envuelto durante meses en una fuerte controversia judicial, social y moral. Ahí es donde la intervención de la madre Olga María del Redentor encuentra su encaje: en la reacción de quienes consideran que la aplicación de la eutanasia no representa un avance en derechos, sino una quiebra ética de fondo. "Tenemos que tener cuidado", alertó la religiosa. "Porque después de unas cuantas veces, eso que ayer nos estremecía y nos tiene conmocionados se va a normalizar, y en un par de años o tres dirán que siempre se hizo así. Eso es normal".