Arden seis camiones en el incendio de una empresa de transportes de Benavente

Un incendio declarado de madrugada en una empresa de transportes de Benavente ha calcinado seis camiones sin causar daños personales.

Según la información facilitada por el 112 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 05.25 horas, cuando se alertó de un fuego en unas instalaciones situadas en la calle Bolivia de la localidad zamorana, donde varios camiones estaban ardiendo.

Hasta el lugar fueron movilizados el Centro Coordinador de Emergencias, la Guardia Civil de Zamora, la Policía Local de Benavente y los Bomberos de Benavente.

Durante el seguimiento del incidente se confirmó que no había personas heridas y que finalmente fueron seis los camiones afectados por el incendio, según trasladaron los propios bomberos.