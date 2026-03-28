A prisión un vecino de Benavente por robar en la Casa de la Encomienda, un quiosco, una panadería, una barbería y varios bares

A prisión un vecino de Benavente por robar en la Casa de la Encomienda, un quiosco, una panadería, una barbería y barios vares

Benavente cierra una semana especialmente tensa con una nueva actuación policial de calado. Un vecino de la ciudad ha ingresado en prisión como presunto autor de seis robos con fuerza cometidos en los últimos días en distintos establecimientos, entre ellos locales hosteleros y otros negocios muy ligados a la vida cotidiana de la localidad.

La Guardia Civil procedió a su detención durante la jornada de ayer después de las denuncias presentadas por varios ciudadanos, las pruebas recabadas y el conjunto de gestiones realizadas por los agentes.

Entre los lugares afectados figuran la Casa de la Encomienda, un quiosco, una panadería y una barbería, además de otros establecimientos públicos de Benavente.

Detenido en Benavente por la Guardia Civil

Tras su arresto, el sospechoso permaneció custodiado en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la localidad hasta su pase a disposición judicial. Ya en la mañana de este sábado, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente decretó su ingreso en la cárcel de Topas, en Salamanca, como supuesto autor de numerosos delitos de robo con fuerza.

No era, además, la primera vez que este hombre se sentaba ante la Justicia en los últimos meses. Según la información facilitada, había sido detenido y puesto a disposición judicial en seis ocasiones en lo que va de año por hechos similares. Con esta nueva actuación, se han esclarecido 19 delitos de robo con fuerza y otros dos de daños.

La detención llega en un momento especialmente delicado para la ciudad. Benavente seguía todavía sacudida por los dos casos de agresión sexual conocidos esta misma semana, unos hechos que habían generado una fuerte conmoción entre los vecinos y que volvieron a poner la seguridad en el centro de la conversación pública.

En ese contexto, este nuevo ingreso en prisión supone al menos un alivio parcial para muchos comerciantes y vecinos que venían observando con preocupación la sucesión de robos en negocios muy presentes en el día a día de la ciudad.