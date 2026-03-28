El primer premio de la Lotería Nacional cae en Zamora, en el barrio de Los Bloques

La suerte ha sonreído este Sábado de Pasión a Zamora. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ha caído en la capital zamorana, en el barrio de Los Bloques, donde ha sido consignado el número 89.211, agraciado con 600.000 euros al número.

El número premiado ha sido vendido en el despacho situado en la calle Argentina, 26, un punto habitual de paso y de vida de barrio que en el inicio de la Semana Santa se ha convertido en foco de la fortuna en la ciudad.

El primer premio no solo ha dejado huella en Zamora. También ha sido consignado en Granollers, en la provincia de Barcelona; en Cerceda, en A Coruña, y en Porqueres, en Girona, según la relación oficial del sorteo.

La noticia deja ahora la incógnita de siempre: si el premio ha estado repartido y cuántos vecinos del barrio o de la ciudad podrán celebrar este golpe de suerte en plena jornada de sábado. Cada décimo premiado está dotado con 60.000 euros.

El segundo premio del sorteo ha correspondido al número 86.507, premiado con 120.000 euros al número.