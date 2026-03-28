IU carga contra el concejal de Seguridad de Benavente tras dos agresione: “La inseguridad y el miedo campan a sus anchas”

Benavente sigue digiriendo con estupor lo ocurrido esta semana. Después de que la ciudad quedara sacudida por dos agresiones sexuales registradas en apenas 48 horas, Izquierda Unida ha elevado el tono contra el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, al que acusa de actuar con “cinismo e hipocresía” y de “hacer el avestruz” ante el aumento de la delincuencia.

La crítica llega después de unos días especialmente duros para la localidad. Según publicó EL ESPAÑOL de Castilla y León, en Benavente fueron detenidos dos jóvenes por dos agresiones sexuales distintas y sin conexión entre sí.

Uno de ellos, de 21 años y nacionalidad brasileña, ingresó en la prisión de Topas por la agresión a una menor; el otro, un varón colombiano de 22 años, fue detenido por una supuesta agresión sexual a su expareja de 17 años y quedó en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial.

Sobre este segundo caso, el juzgado acordó la puesta en libertad del detenido mientras continúa la investigación, después de que la menor denunciara los hechos y la Guardia Civil activara el protocolo correspondiente. Ambos episodios habían generado una fuerte conmoción en la ciudad.

En ese contexto, IU de Benavente sostiene que la última Junta Local de Seguridad, celebrada esta semana, dejó una imagen de contradicción política.

La formación reprocha al concejal que alabara los refuerzos personales y materiales anunciados por la Subdelegación del Gobierno sin, a su juicio, asumir la debilidad de la propia Policía Local, que, según denuncia, arrastra siete vacantes sin cubrir y mantiene también sin ocupar la plaza de jefe del cuerpo.

El escrito, firmado por el coordinador local de IU, Jesús Nieto, recuerda además que Salvador exigía en la oposición que se cubrieran todas las plazas policiales y le reprocha ahora no haber actuado en la misma dirección desde el gobierno municipal.

La formación le acusa de priorizar “políticas economicistas” en un momento en el que, según sostiene, la seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación creciente en Benavente.

IU dibuja un escenario de inquietud en la ciudad y menciona, junto a los últimos casos de agresión sexual, peleas con heridos por arma blanca en zonas de ocio y robos en negocios locales. A partir de ahí, exige al concejal que “asuma su responsabilidad” y que adopte decisiones que devuelvan garantías a una población a la que describe como “asustada y decepcionada”.

El comunicado endurece todavía más el tono en su tramo final, donde acusa a Salvador de haber pasado de la “hiperactividad en la oposición” a la “inacción más absoluta” en el gobierno, y desliza que su papel como “alcalde en la sombra” le resta tiempo para afrontar los problemas reales de seguridad.

Las críticas de IU se producen así en un momento especialmente delicado para Benavente, con la ciudad todavía impactada por unos hechos que han puesto la seguridad en el centro del debate público. Y es precisamente ahí, en ese clima de preocupación vecinal, donde la oposición ha decidido apretar al responsable político del área.