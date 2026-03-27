Detenido en Benavente por agredir sexualmente a su expareja de 17 años y puesto en libertad con medidas cautelares

Imagen de archivo del puesto de mando de la Guardia Civil de Benavente (Zamora)

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un joven en Benavente como presunto autor de una agresión sexual cometida contra su expareja, una menor de 17 años. Los hechos, según consta en la denuncia presentada por la víctima, habrían tenido lugar en la mañana del pasado 23 de marzo en el interior del domicilio del supuesto agresor.

La joven se personó en las dependencias oficiales del Puesto Principal de la localidad zamorana alrededor de la medianoche del día 24 para dar cuenta de lo sucedido, activándose de inmediato el protocolo previsto para estos casos.

Tras recibir el testimonio de la menor, los agentes actuaron con celeridad y procedieron a la detención del sospechoso apenas una hora después, a las 01:15 horas de la madrugada.

El detenido fue puesto a disposición judicial esa misma mañana del día 24, tras lo cual el juzgado encargado del caso decretó su puesta en libertad, aunque sujeta al cumplimiento de diversas medidas cautelares mientras continúa la investigación.

Aunque no se hayan comunicado los fundamentos jurídicos exactos que han motivado la decisión del juez de no decretar el ingreso en prisión provisional, fuentes cercanas a la investigación apuntan a condicionantes particulares.

Condicionantes particulares

Según fuentes, existirían "condicionantes particulares" que eximen de la prisión provisional al acusado; ciertas circunstancias personales entre la supuesta víctima y el acusado podrían ser contradictorias.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer todos los hechos.