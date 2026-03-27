El ‘desembarco’ de 22 naciones en Zamora: la cumbre iberoamericana que pondrá a la ciudad en el mapa global

Guarido saca pecho ante la llegada de la cumbre iberoamericana: "Es una oportunidad de oro para dar a conocer Zamora al mundo" Prensa Ayto. Zamora.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha anunciado oficialmente este viernes el desembarco en Zamora de las reuniones iberoamericanas de Juventud e Infancia, una cita de altísimo nivel que congregará en la ciudad del románico a responsables ministeriales y altos cargos de 22 países de habla hispana y portuguesa a finales del mes de abril.

Estas jornadas se dividirán en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XXII Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, suponen un hito diplomático para la ciudad, ya que forman parte del engranaje preparatorio de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid el próximo noviembre bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad".

El alcalde, subraya que esta cumbre, en la que el Ayuntamiento lleva trabajando intensamente durante "muchos meses", llega en un "momento álgido para el turismo", convirtiéndose en una proyección estratégica para la imagen de Zamora de cara al exterior.

Guarido también recalca el "esfuerzo importante" que el Ayuntamiento viene realizando desde hace meses para que Zamora sea el escenario de este diálogo internacional, que tendrá como sedes principales el Consejo Consultivo y el histórico edificio de La Panera.

La logística de la cumbre prevé que las sesiones de trabajo del día 29 de abril se desarrollen en las instalaciones del Consejo Consultivo, mientras que La Panera se habilitará para las recepciones oficiales de los cerca de 80 asistentes previstos.

Zamora se sitúa en el centro de la agenda hispanoamericana que maneja el ministerio de Sira Rego.