Zamora forma a los futuros maestros queseros en solo 390 horas y con una fuerte carga práctica de trabajo real

Con una formación de solo 390 horas es posible convertirse en un maestro quesero. Una oportunidad laboral dentro de un sector que está reclamando profesionales cualificados.

En este contexto, la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) de Zamora ha iniciado esta semana la formación para conseguir el Certificado de Profesionalidad en Quesería, una titulación de nivel dos en la que se combina la excelencia artesanal con la vanguardia tecnológica.

La formación está respaldada por más de 60 patronos industriales y asegura prácticas en empresas líderes y una alta tasa de inserción laboral en un año que es clave para Zamora y la feria Fromago.

Cuenta con un enfoque integral que cubre todo el ciclo productivo, desde los tratamientos técnicos hasta la tecnología avanzada, la maduración y afinado y la inserción laboral.

Los alumnos podrán dominar el análisis físico-químico de la materia prima, controlando parámetros como la acidez, el pH o la densidad.

También aprenderán a manejar procesos industriales complejos como la normalización proteica, la separación de membranas o tratamientos térmicos UHT.

La formación se finaliza con un módulo de 80 horas prácticas profesionales no laborales en las principales multinacionales y empresas que integran el patronato de la Escuela.

El certificado capacita a los egresados para desempeñar roles críticos como maestros queseros, responsables de plantas de tratamiento de leche y operadores de cuadro de control.

La dirección de Eilza ha señalado que se busca "profesionalizar una pasión", haciendo que sus alumnos tengan una "formación práctica orientada al trabajo real, lo que aumenta exponencialmente su empleabilidad en un mercado que busca técnicos polivalentes".

El inicio de esta formación se presenta como el primer gran hito de un calendario estratégico que ubica a Zamora como epicentro del lácteo mundial.

Para reforzar esta labor docente, Eilza organizará el próximo 21 de abril una clase magistral con el experto mundial Mucio Furtado y la colaboración de Pablo Rivero, donde se reunirán a más de 200 profesionales de las empresas más relevantes del sector quesero.

Un encuentro técnico que servirá como antesala a la gran cita de Fromago Cheese Experience 2026, una feria que organiza la escuela y que en su última edición atrajo a más de 300.000 visitantes.