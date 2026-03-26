La plaza de La Marina de Zamora se convierte este sábado en un gran tablero de ajedrez al aire libre

Este próximo sábado, 28 de marzo, Zamora acogerá la cuarta edición de Pequeños Gigantes, una de las citas educativas y deportivas más destacadas para el ajedrez escolar de la provincia.

Tendrá lugar en la plaza de La Marina entre las 09:00 y las 19:00 horas. El evento se ha presentado este jueves de la mano del concejal de Deportes, Manuel Alonso, que ha destacado que esta iniciativa ya se ha consolidado en la ciudad como un evento que "permite que el ajedrez tome Zamora y nos hemos acostumbrado a verlo como un deporte de calle".

En este sentido, ha añadido que la jornada conjuga la práctica deportiva con la economía circular porque las piezas con las que se juega están fabricadas con caucho reciclado, haciendo que los niños "además de jugar aprendan sobre reciclaje".

Pequeños Gigantes batirá récord de participación de colegios, con 20 centros educativos de Zamora y dos más que acudirán como invitados de fuera de la provincia, uno de Béjar y otro de Salamanca, donde se prevé que el próximo año se ponga en marcha la misma iniciativa.

La colaboración con la Diputación de Zamora ha permitido que en esta edición participen centros de la comarca de Morales del Vino o Sayago. Ayuntamiento e institución provincial han trabajado conjuntamente para celebrar esta jornada en la que también participa Caja Rural de Zamora.

Se estima la participación de unos 173 menores, divididos en 30 equipos, de edades de entre 6 y 12 años, según ha explicado el director comercial de la Fundación RMD, Nicolás González, entidad que pone en marcha esta iniciativa junto a Neusus.

Durante estos cuatro años se han ido sumando otras localidades a esta iniciativa siendo ya 12 eventos los que se celebran en diferentes ciudades de Asturias, Cantabria y Galicia, además de Castilla y León.