Menos asfalto y más naturaleza: así es el proyecto europeo al que se acaba de sumar Zamora Prensa Ayto. Zamora.

Zamora vuelve a mirar a su río, pero esta vez para sanar sus orillas. El Ayuntamiento se ha sumado oficialmente al proyecto europeo 'Oeterra', una ambiciosa iniciativa transfronteriza que busca devolver el esplendor a los hábitats de las riveras y garantizar que la naturaleza no se detenga al llegar al asfalto.

El proyecto nace como una expansión del Observatorio Ecológico Transfronterizo Duero y se enmarca en el programa de cooperación Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

A través de este consorcio luso-español, Zamora se compromete a implementar soluciones de 'infraestructura verde' para proteger la biodiversidad y reducir la contaminación en sus espacios fluviales.

Dos puntos estratégicos: Valderaduey y Aceñas de Gijón

La intervención en la capital zamorana no será superficial. Según detallan desde la Concejalía de Turismo, el plan pone el foco en dos enclaves fundamentales para la conectividad ecológica de la ciudad: la ribera del río Valderaduey y el entorno de las Aceñas de Gijón.

Estas actuaciones, integradas en la Estrategia de Infraestructura Verde Zamora 2040, incluyen las denominadas 'infraestructuras azules'.

El objetivo es que el Duero y sus afluentes dejen de ser barreras fragmentadas al atravesar el casco urbano y vuelvan a funcionar como corredores vivos que conecten el entorno rural con el corazón de la ciudad.

Un escudo contra el cambio climático

'Oeterra' tiene una vertiente práctica de seguridad ciudadana. Las acciones están diseñadas para adaptar a Zamora a los desafíos del cambio climático, mejorando la resiliencia del terreno y, sobre todo, reduciendo el riesgo de inundaciones.

Al restaurar las dinámicas hidrológicas naturales, se busca que el entorno sea capaz de absorber mejor las crecidas, promoviendo al mismo tiempo servicios ecosistémicos que beneficien a los zamoranos.