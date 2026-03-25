Zamora blinda su tejido rural: la Diputación eleva a un millón de euros las ayudas para microempresas en la provincia Prensa Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora da un golpe sobre la mesa en su estrategia de lucha contra la despoblación.

La Junta de Gobierno, presidida por Javier Faúndez, ha aprobado las bases de las ayudas para 2026, donde destaca un incremento sustancial en la partida destinada a las microempresas de la provincia.

La dotación escala hasta el millón de euros, consolidándose como el principal motor de oxígeno económico para los autónomos y pequeños negocios que mantienen vivos los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Este aumento presupuestario no es casual. Responde a la "excelente acogida" de la convocatoria anterior, en la que se invirtieron 750.000 euros para dar cobertura a 192 beneficiarios.

Con esto se busca no solo garantizar la supervivencia de los negocios actuales, sino también incentivar nuevas inversiones en sectores estratégicos.

Hasta 15.000 euros por negocio

La convocatoria está diseñada a medida del ecosistema de la provincia, es decir, para sociedades y autónomos con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a los dos millones de euros.

El plan de la Diputación financiará hasta el 50% de la inversión, con un tope de 15.000 euros por solicitante.

Las líneas de actuación cubren todas las necesidades del empresario rural moderno: desde la digitalización y el comercio electrónico hasta la modernización de maquinaria, la promoción en ferias o la adquisición de vehículos industriales.

Se incluye una partida específica para apoyar los gastos de constitución y alquiler de empresas de nueva creación.

En la baremación, la Diputación ha querido blindar la cohesión territorial. Tendrán prioridad los proyectos en los municipios más pequeños, así como aquellos impulsados por jóvenes, mujeres, mayores de 50 años o personas con discapacidad.

Poniéndose el foco en zonas de especial sensibilidad, como Tierra de Campos o las áreas todavía marcadas por los grandes incendios forestales.

Un escudo social municipal

Pero el paquete aprobado hoy por Javier Faúndez no solo mira al balance de resultados de las empresas.

La Diputación ha aprobado una partida de 170.000 euros para asociaciones sin ánimo de lucro de carácter social y asistencial, garantizando que el tejido asociativo de la provincia pueda cubrir sus gastos corrientes de funcionamiento.

A esto se suman 115.000 euros destinados específicamente a clubes de jubilados y asociaciones de la tercera edad para la mejora de sus centros y el desarrollo de actividades de lo social.

La Diputación destinará 18.000 euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes a actualizar sus inventarios de bienes, financiando hasta el 90% del coste.

Calendario y plazos

Los empresarios zamoranos deberán estar atentos al Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ya que el plazo de solicitud será de 20 días hábiles tras su publicación.

El periodo subvencionable abarca gastos realizados desde septiembre de 2025 y septiembre de 2026, con el 30 de noviembre del presente año como fecha límite para su justificación.

Las asociaciones sociales dispondrán de 15 días hábiles para tramitar sus peticiones una vez se oficialice la convocatoria.