Un niño de tres años muere ahogado en la piscina de una vivienda particular en Villaralbo (Zamora)

Ambulancia de SACYL en una imagen de archivo Luis Cotobal

Un niño de tres años ha fallecido este martes por la tarde tras caer a la piscina de una vivienda familiar en la localidad de Villaralbo (Zamora), según han confirmado fuentes municipales.

El suceso se produjo durante la tarde cuando, por causas que aún no han trascendido, el menor cayó a la piscina de la vivienda en la que se encontraba.

El pequeño fue hallado en el agua y rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de los servicios sanitarios de Emergencias de Castilla y León-Sacyl, cuyos profesionales intentaron reanimar al menor, aunque finalmente no pudieron salvar su vida.

La tragedia ha causado una gran consternación en Villaralbo, una localidad de alrededor de 1.800 habitantes situada a unos ocho kilómetros de la capital zamorana.

Minuto de silencio

Asimismo, el Ayuntamiento del municipio ha trasladado públicamente su pésame a la familia del menor.

En un mensaje difundido tras conocerse la noticia, el Consistorio expresó “su más profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del pequeño”, acompañando a familiares y allegados “en este momento tan difícil”.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha convocado a los vecinos a guardar un minuto de silencio este miércoles a las 12:00 horas frente a las puertas del consistorio como muestra de solidaridad.