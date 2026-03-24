Zamora se convierte en el mirador de las estrellas: la Diputación forma al sector para liderar el astroturismo

El cielo de Zamora como motor rural: la Diputación forma al sector para liderar el astroturismo Prensa Diputación de Zamora.

El cielo nocturno de la provincia deja de ser un simple paisaje para convertirse en uno de los activos económicos más prometedores de la provincia.

La Diputación de Zamora mediante el Patronato Provincial de Turismo, ha convertido esta semana la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en un centro de alto rendimiento para el sector con la puesta en marcha de unas jornadas formativas que buscan convertir el astroturismo en un motor contra la despoblación.

Más de una veintena de profesionales, entre los que figuran: propietarios de casas rurales, guías y gestores de viviendas turísticas, participan en esta iniciativa que se prolongará hasta mañana miércoles con el objetivo de profesionalizar la mirada hacia las estrellas.

Las jornadas se integran en el proyecto 'Zamora Duero Esencial', enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística que cuenta con el respaldo de los fondos europeos Next Generation.

La Diputación busca que el sector turístico zamorano no solo venda patrimonio románico o gastronomía, sino que sepa aprovechar la excepcional calidad de los cielos oscuros y despejados, un recurso cada vez más escaso y valorado en Europa.

Tras una jornada inaugural centrada en el diseño de marca y la narrativa astronómica, la capacidad de contar historias bajo el firmamento, los asistentes han pasado este martes a la fase de marketing y herramientas técnicas.

El curso incluye desde prácticas de observación solar hasta talleres intensivos de publicidad digital y automatización de procesos, permitiendo que los empresarios locales aprendan a captar clientes interesados en esta acción de turismo sostenible.

Especial relevancia han tenido las sesiones dedicadas al gran eclipse que vivirá la provincia este 2026, un evento que promete situar a Zamora en el mapa mundial de la astronomía.

La formación culminará mañana con un bloque dedicado a la comercialización y la gestión de la reputación online. Los alumnos recibirán pautas sobre cómo trabajar con prescriptores y optimizar sus redes sociales para que la experiencia del cliente sea satisfactoria y empiece mucho antes de llegar a la provincia.

Al finalizar las jornadas, se hará entrega de diplomas que acreditarán a estos profesionales como la primera hornada de expertos capaces de transformar una noche estrellada en una oportunidad de negocio para el medio rural de la provincia de Zamora.