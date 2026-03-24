Villafáfila vuela alto: medio millón de euros de la Junta para blindar el 'santuario de las aves' de Zamora

Las Lagunas de Villafáfila no son solo el corazón alado de la provincia; ahora son también el epicentro de una ambiciosa inyección económica que busca blindar su futuro. La Junta de Castilla y León ha puesto sobre la mesa más de 600.000 euros para transformar este espacio natural en un referente de conservación y un balón de oxígeno para los once municipios que lo rodean.

La noticia se ha conocido tras la reunión de la Junta Consultiva y el Patronato en la Casa del Parque, suponiendo un salto cualitativo en la gestión de este humedal de importancia internacional.

Del total de la inversión, la Consejería de Medio Ambiente ha destinado 492.055 euros a actuaciones directas en el corazón de la Reserva.

Entre las novedades más destacadas figura la construcción de un voladero específico para la observación y recuperación de aves esteparias, una pieza clave para la biodiversidad de la zona.

Además, la Salina Grande estrenará dos nuevos observatorios de avifauna, permitiendo a los expertos y aficionados una inmersión total sin alterar el ecosistema.

Estas mejoras se completan con la renovación de la señalización y el mantenimiento del centro de visitantes.

Ayudas ZIS

Pero la apuesta no se queda solo en el agua y el barro.

La Junta ha activado 132.248 euros en ayudas ZIS (Zonas de Influencia Socioeconómica) que irán directas a las arcas de los once ayuntamientos vinculados a la Reserva: Cañizo, Cerecinos de Campos, Manganeses de la Lampreana, Revellinos, San Agustín del Pozo, San Martín de Valderaduey, Tapioles, Villafáfila, Villalba de la Lampreana, Villárdiga y Villarrín de Campos.

Estos fondos permitirán ejecutar obras que afectan al día a día de los vecinos: desde pavimentaciones y urbanización de espacios públicos hasta la mejora de instalaciones deportivas y proyectos de eficiencia energética.

Un imán para el turismo internacional

Las cifras avalan el esfuerzo. Villafáfila vuela alto y los datos de visitantes lo confirman: el año pasado cerró con 17.809 visitas, lo que supone un crecimiento del 11 % respecto a 2024.

Lo más llamativo es el perfil del turista: el 40% llega de fuera de Castilla y León (especialmente de Madrid, Galicia y el País Vasco), mientras que los visitantes extranjeros ya proceden de 32 países diferentes, con Francia, Alemania y Reino Unido a la cabeza.

El éxito no es solo turístico, sino también educativo. El programa VEEN ha atraído a más de 1.500 alumnos y cerca de 200 profesores, consolidando a las lagunas como el aula de naturaleza más grande de la provincia.

Con la vista puesta en el próximo ejercicio, la Consejería ya planea la reforma de los observatorios de Revellinos y Villarrín, así como de la Casa del Parque 'El Palomar', para que el motor ornitológico de Zamora no deje de crecer.