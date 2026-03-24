La 'vía rápida' para los rumanos de Zamora: una oficina de contacto en la ciudad y nuevos proyectos educativos

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido con el cónsul de Rumanía, Florea Tiberiu Trifan. Prensa Ayto. Zamora.

Zamora y Rumanía han dado este martes un paso decisivo para acortar las distancias administrativas y fortalecer su convivencia social.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha protagonizado una recepción institucional al Cónsul General de Rumanía en España, Florea Tiberiu Trifan, con la idea de mejorar la atención a los ciudadanos rumanos que residen en la ciudad y que forman parte de su funcionamiento económico y social.

El encuentro contó con la participación del concejal de Hacienda, Diego Bernardo, y la consejera de la Embajada de Rumanía, Silvia Badea, poniendo de manifiesto la excelente sintonía entre ambas instituciones para desarrollar proyectos que beneficien a todas las partes.

El punto más relevante de la reunión ha sido la propuesta de establecer en Zamora capital un punto de información y contacto directo con el Consulado.

Esta medida, respaldada por el Ayuntamiento se emprende con la idea de evitar que los ciudadanos rumanos residentes tengan que desplazarse hasta Madrid para realizar gestiones burocráticas básicas.

Ambos mandatarios han recordado con satisfacción la reciente visita de un grupo de estudiantes rumanos a la ciudad, abriendo la puerta a futuros intercambios académicos, dando a conocer las oportunidades formativas que ofrece Zamora.

Esta colaboración también pretende potenciar el turismo y la promoción del patrimonio, tanto rumano como zamorano.

Francisco Guarido ha reiterado que la comunidad rumana es una "parte activa y comprometida" del desarrollo de Zamora, por lo que la voluntad municipal es profundizar en esta convivencia a través de proyectos conjuntos que generen valor tanto para los zamoranos como para los residentes de origen rumano.