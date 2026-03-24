El Camino comienza en la UNED: el ambicioso plan de siete paradas para aprender los secretos de la Vía de la Plata

El Centro Asociado de la UNED en Zamora ha presentado este martes la tercera edición de su prestigioso ciclo de conferencias dedicado al Camino Mozárabe-Sanabrés.

Con la idea de que el Camino de Santiago no es solo una ruta de fe, sino un río caudaloso de cultura, arquitectura y paisaje que vertebra el noroeste peninsular.

La iniciativa se consolida como puente académico entre provincias y cuenta con la colaboración de UNED Orense para poner en valor un trazado histórico que esconde tesoros artísticos y naturales únicos en el mundo.

La presentación oficial ha corrido a cargo de Antonio Rodríguez, director de la UNED Zamora, y Jesús Manuel García, su homólogo en Ourense (quien intervino de forma telemática).

Ambos han coincidido en señalar que este programa, que suma 13 horas lectivas, es ya una cita obligada en el calendario cultural zamorano, diseñada no solo para expertos, sino para cualquier ciudadano que quiera estrechar vínculos con la riqueza de su entorno.

Un viaje narrado por la historia y el arte

El programa se desarrollará íntegramente en horario de tarde, a partir de las 19:00 horas, y propone un fascinante recorrido itinerante que comenzará el próximo miércoles 8 de abril en la capital zamorana.

Tras la inauguración oficial, la primera sesión profundizará en la historia de Castrotorafe como encomienda santiaguista de la mano de José Carlos de Lera Maillo.

Solo una semana después, el 15 de abril, el ciclo se desplazará hasta Tábara, donde Fernando Regueras Grande desvelará los secretos de su icónico Scriptorium.

El viaje académico continuará el miércoles 22 de abril en Santa Marta de Tera, lugar elegido para que José Ignacio Martín Benito analice las particularidades del camino sanabrés en su tramo entre Benavente y Puebla. Para cerrar el mes, el 29 de abril en Requejo, Valentín Cabero Diéguez abordará la dimensión simbólica y natural del entorno del Lago de Sanabria, un hito paisajístico imprescindible en esta ruta jacobea.

El salto a tierras gallegas

Con la llegada de mayo, el ciclo cruzará la frontera provincial.

El miércoles 6 de mayo en Laza, Ramón Fernández Fernández compartirá medio siglo de experiencias y reflexiones sobre el Camino Sanabrés, dando paso el 13 de mayo en Cea a una ponencia de Francisco Javier Limia Gardón sobre el monasterio de Oseira y su papel fundamental en la peregrinación a Compostela.

Finalmente, el martes 19 de mayo, la ciudad de Ourense acogerá la clausura con una intervención de Francisco Singul Lorenzo sobre el imaginario colectivo y las tradiciones que dan forma a la cosmovisión de los peregrinos.

Desde la dirección de la UNED se destaca que este esfuerzo por llevar las conferencias a los propios enclaves del Camino es una estrategia clave para fomentar el turismo de calidad y combatir el olvido en el medio rural.

Se trata de convertir el patrimonio en una herramienta de orgullo local y desarrollo territorial, demostrando que la Vía de la Plata sigue siendo, siglos después, un motor de innovación y conocimiento.