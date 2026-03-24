Bianca, la Miss Trans agredida por 10 en La Bañeza: creció siendo el "chico gordito" y vive en un pueblo de 550 vecinos

Morales del Rey es un pequeño pueblo de Zamora de apenas 550 habitantes. Aquí la vida va más despacio para todo. En plena España rural, es donde creció Bianca Lizbeth Fernández, una mujer trans que el pasado fin de semana ha sido brutalmente atacada en un pub de La Bañeza (León).

Al grito de “travelo de mierda”, ha vivido la peor experiencia de su vida, pero es consciente de que esto le hará ser más fuerte. “Soy Bianca. Soy una superviviente y desde hoy mi corona es mi valentía”, lo resume.

Pero detrás de esta agresión hay mucho más, una historia de superación, de visibilidad y de romper muchas barreras. Hoy tiene 21 años, es Miss Trans Zamora y, pese a la agresión, se prepara para representar a su provincia en el certamen nacional Miss Trans Spain de Torrevieja, pero su historia va mucho más allá de una corona.

Bianca ha buscado desde siempre su identidad en territorio hostil. “Detrás de Bianca hay mucha lucha, mucho conflicto”, reconoce en una entrevista.

Bianca nació y creció en Benavente, o lo que es lo mismo un entorno rural donde todos se conocen. Allí fue al colegio en la zona y durante años sus vecinos la recordaban como “el chico gordito”.

“Pesaba 130 kilos y no sabía lo que quería”, recuerda. Ahora, los más dañinos, todavía le siguen llamando por su nombre en masculino.

Una etapa de su vida que estuvo marcada por la confusión y por un problema de trastorno de la conducta alimentaria que condicionó su adolescencia. “La ansiedad me había comido la vida”, resume.

Su madre algo veía venir cuando Bianca le robaba su maquillaje. El proceso de transición llegó con los años. Uno de los momentos que recuerda con más alegria fue recibir su nuevo DNI. Desde entonces es otra persona.

La familia jugó un papel clave en todo esto, sobre todo la rama materna. Tuvo el apoyo de su familia materna al cien por cien. A su padre le costó más.

Sus padres proceden de una pequeña aldea de Galicia y el cambio no fue fácil de asumir. “Allí la vida sigue más paralizada”, afirma.

Hoy Bianca sigue en proceso de transición y está a la espera de intervenciones médicas que le permitan completar ese camino personal.

Referente transrural

Aunque muchos la identifican mediáticamente como “la joven benaventana”, Bianca vive en Morales del Rey. La vinculación con Benavente es fuerte, pero el pueblo pequeño también forma parte de su historia.

Y, contra algunos prejuicios, allí dice haber encontrado una acogida tranquila. No siempre ocurre lo mismo en entornos rurales, y por eso Bianca insiste en la importancia de ser visible.

Para ella, ser una mujer trans en un pueblo también puede convertirse en un referente para otras personas que atraviesan procesos similares lejos de las grandes ciudades.

En 2024 fue coronada Miss Trans Zamora, un paso que llevaba tiempo queriendo dar.

“Llevaba mucho tiempo queriendo presentarme a un certamen así, pero siempre hay impedimentos”, explica. “Soy como soy, y aunque lo esconda la gente se da cuenta”.

El certamen Miss Trans Spain, que se celebra durante el Orgullo de Torremolinos, premia especialmente el activismo y el discurso social, y por eso Bianca quiere aprovechar ese escaparate. “Voy a llevar la bandera trans y la de Benavente al concurso”.

Bianca quiere estudiar Psicología para trabajar con menores trans y con personas que sufren trastornos alimentarios. Es un camino que conecta directamente con su propia historia.

La agresión

Para ella, su experiencia puede convertirse en una herramienta para acompañar a quienes atraviesan situaciones similares.

En marzo de 2026, a pocos meses del certamen nacional, Bianca ha vivido uno de los episodios más duros de su vida. Una noche, tras salir del trabajo y tomar algo en un pub de La Bañeza, entró en el baño de mujeres. El que corresponde a su identidad y el que figura en su DNI.

Según su relato en redes sociales, allí comenzaron los insultos. “Me empezaron a decir ‘travelo’, ‘vete al baño de hombres’”.

La situación subió de nivel. Tras un empujón en medio de los insultos, varias personas comenzaron a agredirla. Bianca asegura que alrededor de diez personas terminaron golpeándola.

El resultado fue una brecha de cuatro centímetros en el párpado superior, siete puntos de sutura, hematomas por todo el cuerpo, las gafas rotas y el móvil destrozado. Incluso tuvo que someterse a una pequeña intervención para proteger el ojo.

La Guardia Civil investiga los hechos y revisa las cámaras del local.

Tras la agresión, Bianca publicó un mensaje en redes sociales que se convirtió en un símbolo de resistencia. “Me han golpeado el cuerpo, han intentado apagar mi rostro, pero no han podido tocar mi alma ni mi dignidad”.

A pesar de todo, insiste en que nada cambiará su decisión y participará en Miss Trans Spain. “Estas marcas van a ser de guerra, de luchadora”, dice.