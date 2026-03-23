Zamora reparte 10.000 itinerarios y 4.000 carteles para una Semana Santa que ya se deja ver en la ciudad

El Ayuntamiento de Zamora luce ya los reposteros de las cofradías de la Semana Santa

La Semana Santa de Zamora empieza a tomar cuerpo en las calles. El Ayuntamiento ha comenzado este lunes la distribución de los carteles y de los itinerarios de las procesiones de 2026, un material que ya puede recogerse en las Oficinas de Turismo, La Alhóndiga y la propia Casa Consistorial.

En total, se han editado 10.000 recorridos y 4.000 carteles con la información de los desfiles procesionales, en una campaña con la que el Consistorio busca facilitar a zamoranos y visitantes los detalles de una de las celebraciones más señaladas del calendario de la ciudad.

El diseño del cartel y de los itinerarios ha corrido a cargo de la agencia Alto el Fuego.

Pero la preparación no se percibe solo en los puntos de información. También en la imagen de la ciudad. Los balcones de la fachada principal del Ayuntamiento lucen ya los reposteros con los emblemas de las distintas cofradías zamoranas, una decoración habitual en estas fechas que anuncia la cercanía de la semana de pasión.

Los estandartes se han colocado durante la mañana en las ventanas de los despachos municipales. En total, son 17 los reposteros que adornan los balcones del edificio de la Casa Consistorial, uno por cada cofradía de la Semana Santa zamorana.

A ellos se suma el estandarte de la Junta Pro Semana Santa, que ya luce en el balcón principal del Ayuntamiento Viejo, sede de la Policía Municipal.

Con este despliegue, Zamora entra de lleno en la cuenta atrás hacia su Semana Santa, con una ciudad que empieza a vestirse de cofradía incluso antes de que suenen los tambores y se llenen las calles.