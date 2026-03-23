"Un pueblo sin bar es un pueblo sin servicios": Zamora moviliza hasta 250.000 euros para salvar sus centros de reunión

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y la vicepresidenta tercera y diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, Amaranta Ratón Fresno.

El Palacio de la Encarnación ha acogido este lunes la presentación de una de las medidas más simbólicas y directas en la lucha contra la despoblación en la provincia de Zamora.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por la vicepresidenta tercera y diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, Amaranta Ratón Fresno, ha desgranado los detalles de la nueva convocatoria de subvenciones destinada a la reforma, modernización y adecuación de bares de titularidad municipal.

Una línea de ayudas que nace con una filosofía clara: el bar no es un simple negocio en el medio rural, sino "el último reducto de socialización" y un servicio básico que determina la supervivencia de un pueblo.

Para el equipo de Gobierno provincial, la ausencia de un establecimiento de hostelería supone una herida abierta en la convivencia de los vecinos.

Faúndez ha sido tajante al afirmar que un pueblo que no tiene bar es un pueblo al que le falta un servicio esencial, calificando estos locales como lugares de encuentro que hacen más atractiva la vida en la provincia.

La Diputación ha diseñado una convocatoria dotada inicialmente con 100.000 euros, aunque el presidente ya ha adelantado que la partida es ampliable hasta los 250.000 euros para dar respuesta a todas las necesidades que planteen los ayuntamientos zamoranos.

La convocatoria destaca por su ambición financiera, ya que la Diputación de Zamora costeará el 100% de las actuaciones con una ayuda máxima de 25.000 euros por municipio.

"El objetivo es que las arcas municipales, a menudo asfixiadas, no tengan que aportar fondos propios para garantizar que su bar sea un lugar digno y moderno".

Las subvenciones se dirigen específicamente a locales de titularidad municipal situados en localidades donde no exista oferta privada, evitando así cualquier tipo de competencia desleal con emprendedores particulares.

Además, los locales "deberán estar gestionados por personas dadas de alta en la Seguridad Social", ya sea mediante un contrato de alquiler, una cesión gratuita o incluso gestión directa por parte del personal del ayuntamiento.

La Diputación aclara que estas ayudas son para que los ayuntamientos puedan desde renovar la instalación eléctrica o la fontanería hasta mejorar la accesibilidad de los baños, la calefacción o la pintura de esos "puntos de encuentro y ocio" que son los bares de titularidad municipal.

Se permitirá destinar hasta un 30% de la ayuda a la adquisición de mobiliario y equipamiento, aunque quedan fuera de la subvención los costes de redacción de proyectos o dirección de obra.

El presidente también ha aclarado que "estas ayudas no están pensadas para clubes de jubilados o centros sociales restringidos", sino para bares abiertos al público general que dinamicen la economía local.

La Diputación de Zamora será especialmente vigilante con el cumplimiento de los fines de esta inversión pública. Las bases establecen que el bar deberá permanecer abierto un mínimo de tres años y cumplir con un horario de apertura de al menos cuatro días a la semana.

Faúndez ha advertido que serán estrictos en este punto, exigiendo certificados anuales a los ayuntamientos para garantizar que el dinero no se pierda en infraestructuras que queden abandonadas a los pocos meses.

No obstante, ha mostrado flexibilidad ante posibles cambios de gestores, señalando que lo importante es que el servicio se mantenga activo, aunque cambie la persona que está detrás de la barra.

El calendario para los ayuntamientos interesados ya está marcado. La convocatoria se publicará previsiblemente este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, abriendo un plazo de 20 días para la presentación de solicitudes.

Las obras podrán tener carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2027. Para facilitar la liquidez de los municipios, la Diputación anticipará el 90% del importe concedido.

Priorizándose las localidades con menor población, otorgando la máxima puntuación a los núcleos de menos de 50 habitantes, en un claro compromiso por blindar la actividad social en los rincones más pequeños de la geografía zamorana.