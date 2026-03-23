El intercambio de 'Holy Cards' llega a Zamora: una jornada festiva para completar el álbum de la Semana Santa

La pasión por la Semana Santa de Zamora trasciende este año los desfiles procesionales y los templos para trasladarse al universo del coleccionismo. Tras la gran expectación generada, la capital zamorana se prepara para vivir este sábado, 28 de marzo, una multitudinaria 'Holy Quedada' en la céntrica Plaza Sagasta.

La 'quedada', convocada para las 12:30 horas, se presenta como el gran punto de encuentro para que niños, mayores y familias enteras intercambien los cromos de la nueva colección ‘Holy Cards Semana Santa Zamora’, que se lanza oficialmente este mismo miércoles.

Este nuevo fenómeno ya ha cosechado éxitos en otras capitales de arraigada tradición 'semanasantera', tales como Sevilla o Córdoba y la vecina, Salamanca.

La iniciativa llega a Zamora con el patrocinio de Caja Rural, entidad que vuelve a demostrar su compromiso con las señas de identidad de la provincia.

La cita del sábado no será solo un espacio para buscar "la que falta" o cambiar "las repetidas", sino que se ha concebido como una jornada festiva y dinámica para fomentar la convivencia entre los seguidores de la Pasión.

La organización ha previsto para el encuentro, la realización de diversos sorteos que incluirán desde sobres de cromos hasta los ya populares calcetines con motivos de la Semana Santa.

El lanzamiento del álbum este miércoles, 25 de marzo, marca el inicio de una cuenta atrás que permitirá a vecinos y visitantes coleccionar los momentos, imágenes y cofradías más representativas de la Pasión zamorana.

Desde la organización destacan que este tipo de iniciativas generan "espacios de participación de todos los públicos", donde el patrimonio social y cultural de la ciudad se convierta en un juego que refuerce el sentimiento de pertenencia.

Con la Plaza Sagasta como escenario, Zamora se dispone a demostrar que su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, sabe renovarse y crear comunidad sin perder su esencia de elegancia castellana, convirtiendo el intercambio de cromos en el preámbulo perfecto para los días grandes que se avecinan.