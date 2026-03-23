Golf, patrimonio y gastronomía: el plan de Castilla y León para atraer viajeros a golpe de 'swing' desde Zamora

Primera prueba del I Circuito de Golf 2026 en el campo de Golf Valderrey. Comunicación Golf Entrepinos.

El campo de Golf Valderrey se ha convertido este pasado fin de semana en el epicentro del deporte regional al albergar la prueba inaugural del I Circuito de Golf 2026 de Castilla y León.

Esta ambiciosa iniciativa, impulsada por la Asociación de Campos de Golf de Castilla y León, nace con la vocación de unir fuerzas entre los diferentes clubes de la Comunidad y consolidar el territorio como un destino turístico-deportivo de primer nivel.

El torneo cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Castilla y León, e inicia de esta manera, un periplo que recorrerá la geografía autonómica bajo el formato de Orden de Mérito hasta culminar en una esperada cita final en tierras salmantinas.

La competición en el recorrido zamorano ha destacado por el alto nivel de los participantes y la buena meteorología que permitió el lucimiento de los jugadores.

Gabriel Fernández de Castro se alzó con el triunfo en la categoría scratch tras firmar una tarjeta de 31 puntos, demostrando su solidez en esta primera toma de contacto con el circuito.

La jornada también dejó grandes actuaciones en las categorías por hándicap, con Osorio Pinilla liderando la primera categoría seguido de cerca por Sergio de Luis Monroy, David Magariño y Francisco Javier Pizarro.

Por su parte, Jesús Ramos se impuso en la segunda categoría, logrando también su pase a la final junto a Daniel Molina, Enrique Carlos Prieto del Río y José María González González.

En total, nueve golfistas han sellado ya su pasaporte directo para la Gran Final que se disputará en el campo de Zarapicos, en Salamanca.

Este éxito de participación en Valderrey no es solo una buena noticia para el deporte, sino que refuerza la estrategia de la Asociación de Campos de Golf para utilizar este deporte como un "gancho" que atraiga visitantes de toda España.

El objetivo es claro: vincular la práctica del golf con la excelencia gastronómica, la riqueza natural y el vasto patrimonio cultural de Castilla y León, generando un impacto económico positivo en las zonas rurales donde se ubican estas instalaciones.

El calendario de este primer circuito autonómico no ha hecho más que empezar.

Tras este exitoso estreno en Zamora, la competición afrontará otros siete torneos clasificatorios en diferentes provincias, garantizando unos estándares de calidad organizativa que posicionan a Castilla y León dentro del calendario nacional de referencia.

Los responsables del circuito han mostrado su satisfacción por el arranque de esta temporada, que aspira a demostrar que el golf es mucho más que un deporte en la Comunidad; es una herramienta estratégica para la movilidad turística y la promoción de la marca Castilla y León.