Del Duero al Guadalquivir: el Club Actividades Náuticas de Zamora arranca con fuerza la temporada en Sevilla

El Club Actividades Náuticas de Zamora en el río Guadalquivir de Sevilla Juan José Román Mangas. Club de Actividades Náuticas de Zamora.

El Club Actividades Náuticas de Zamora ha arrancado su temporada de competición nacional con una notable actuación en el Campeonato de España de Barco Dragón, celebrado este pasado fin de semana en las aguas del CEAR de la Cartuja, en Sevilla.

El conjunto zamorano desplazó hasta la capital hispalense a una expedición formada por 22 deportistas para medirse a los mejores clubes del país en la exigente distancia de 2.000 metros.

Los resultados cosechados por las diferentes tripulaciones confirman el buen estado de forma del club.

En la categoría DB10 Mujer Veteranas, las zamoranas lograron una meritoria 12ª posición entre un total de 35 embarcaciones, mientras que el DB10 Mixto Veteranos finalizó en el puesto 16º de 23 barcos en liza.

El DB20 Open Veteranos cerró su participación en la 20ª plaza, contribuyendo a que el club finalizara en el puesto 23 de la clasificación general por equipos, de un total de 33 entidades participantes.

El compromiso social y deportivo en el agua

Más allá de lo competitivo, el protagonismo del fin de semana recayó en la tripulación DB10 PD2, integrada por pacientes de cáncer.

El equipo zamorano acarició el podio con un cuarto puesto que, sin embargo, se vio truncado por una descalificación final tras un error técnico en la ciaboga.

Pese al revés administrativo, el papel de este equipo vuelve a poner de relieve el gran arraigo del proyecto con la Asociación Azayca, uniendo deporte y superación personal.

Este proyecto de Barco Dragón en Zamora cuenta con el respaldo fundamental de la Fundación Caja Rural, Tecozam y Grupo 76, además del apoyo institucional de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de la capital a través de sus concejalías de Deportes y Servicios Sociales.

Tras este estreno en Sevilla, el Club Actividades Náuticas deja un buen sabor de boca y sienta las bases de una temporada nacional que no ha hecho más que empezar.