La confesión más viral de Broncano a Almodóvar sobre el sexo en el campo: “Yo en Zamora he follado mucho”

Broncano y Almodóvar durante su conversación en el programa de La Revuelta

El plató de La Revuelta fue escenario el pasado jueves de un encuentro histórico que derivó en uno de los momentos más virales de la temporada.

Lo que comenzó como una charla sobre la trayectoria de Pedro Almodóvar terminó convirtiéndose en un divertido e inesperado debate sobre la geografía del placer, con la provincia de Zamora como protagonista absoluta.

Todo surgió cuando David Broncano, fiel a su estilo transgresor, quiso saber si el cineasta manchego había practicado sexo en el campo.

Almodóvar confesó que solo lo había hecho en Canarias hace muchos años, una revelación que el presentador aprovechó para lanzar una recomendación cargada de ironía: "Hay que follar en el campo, pero en la meseta, porque la comunión que te provoca eso con tu tierra es directa".

Según Broncano, mientras que el entorno canario parece invitar a ello de forma natural, el verdadero "valor" reside en hacerlo en tierras zamoranas.

Ante la curiosidad de Almodóvar, quien admitió tener pendiente una visita a Zamora por sus buenas referencias, Broncano no dudó en presumir de su historial personal en la zona. "Yo en Zamora he follado mucho en el campo; lo recuerdo con un corazón palpitante", afirmó entre las risas del público.

El director, lejos de escandalizarse, entró al trapo con rapidez preguntándole si creía que todavía quedaría alguien en la provincia que le recordara tras aquellos encuentros.

El intercambio de ingenio continuó con Broncano aclarando que, aunque sus acompañantes no eran originarias de allí, elegían Zamora como destino para sus desplazamientos. "El gusto de hacer el amor con una zamorana en Zamora es mucho... yo no estoy a la altura", bromeó el presentador.

La entrevista cerró este bloque con una última reflexión de Almodóvar sobre si alguna de aquellas mujeres estaría viendo el programa y reconociéndose en sus palabras, a lo que Broncano sentenció con humor: "Quiero pensar que sí, porque no fue cualquier cosa lo que se hizo allí".