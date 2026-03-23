Brutal agresión a Bianca, Miss Trans Zamora, en un pub de La Bañeza: “Travelo de mierda”

Una joven trans de 21 años, Bianca Lizbeth Fernández, conocida por haber participado como Miss Trans Zamora 2024, ha denunciado ante la Guardia Civil una presunta agresión sufrida durante el pasado fin de semana en un pub de la localidad leonesa de La Bañeza.

El caso está siendo investigado por la Guardia Civil, concretamente por el cuartel de Benavente (Zamora), que recibió las diligencias correspondientes tras la denuncia presentada por la víctima.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que el instituto armado se encuentra analizando los hechos para esclarecer lo ocurrido.

Según el testimonio de la propia víctima, el incidente se produjo cuando intentó acceder al baño de mujeres del establecimiento hostelero en el que se encontraba.

En ese momento, asegura, se generó una discusión con varias personas presentes en el local.

De acuerdo con las versiones mostradas por la propia afectada y por algunos testimonios en redes sociales, el enfrentamiento derivó en una agresión física colectiva en la que habrían participado varias personas. Algunas versiones sitúan el número de implicados en al menos ocho agresores.

La joven sostiene que fue golpeada con puñetazos y patadas en el rostro, además de sufrir tirones de pelo y recibir un botellazo en la cabeza, todo ello mientras los agresores le dirigían insultos de carácter transfóbico, como “travelo de mierda”.

Bianca considera que lo sucedido fue motivado por “odio hacia su identidad de género”.

Como consecuencia del ataque, la joven sufrió diversas lesiones de consideración. Entre ellas destacan siete u ocho puntos de sutura en un párpado, múltiples hematomas, inflamación severa en el rostro y otras heridas visibles.

La víctima fue atendida inicialmente en el centro de salud de La Bañeza y posteriormente trasladada a un hospital en Benavente, donde continuó recibiendo asistencia sanitaria.

Según su propio relato, los médicos tuvieron que intervenir para evitar daños mayores en el ojo afectado.

Reacciones

La agresión ha provocado reacciones de organizaciones y activistas del movimiento LGTBI+. Entre ellas, Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, integrante de la Federación Plataforma Trans y secretaria estatal LGTBIQA+ de Podemos, condenó públicamente los hechos.

La activista calificó la agresión de “brutal” y denunció que la joven fue atacada por un grupo numeroso sin posibilidad de defenderse. Cambrollé expresó el apoyo de la plataforma a la víctima y exigió la identificación de los autores y su puesta a disposición judicial.

Asimismo, reclamó la intervención de la Fiscalía General del Estado para que investigue el caso de oficio y alertó sobre el incremento de discursos de odio en redes sociales, que, a su juicio, contribuyen a crear un clima de impunidad frente a este tipo de violencia.

La dirigente también aprovechó para convocar a la ciudadanía a participar en una manifestación estatal en defensa de los derechos LGTBI+, prevista el 28 de marzo a las 18:00 horas en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid.

Desde Izquierda Unida en la provincia de León se emitió también un comunicado de condena, en el que la formación expresó su “firme rechazo ante la brutal agresión sufrida por una mujer trans en La Bañeza”.

La organización considera que los hechos relatados por la víctima —insultos transfóbicos, acoso y agresión física en grupo— constituyen un posible delito de odio motivado por la identidad de género.

En su valoración, se trata de un episodio de “extrema gravedad” que no puede analizarse como un caso aislado.

En su pronunciamiento, Izquierda Unida también señaló lo que considera una carencia normativa en la comunidad autónoma de Castilla y León, al no existir todavía una ley autonómica integral específica para las personas trans.

Según la formación, esta ausencia de legislación regional limita el desarrollo de políticas públicas orientadas a la prevención, la sensibilización social y la protección frente a la discriminación. En su opinión, esa falta de instrumentos institucionales puede contribuir a situaciones de desprotección para el colectivo.