La fe y la devoción por la Semana Santa de Zamora se deja sentir en Madrid

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, asiste al 74º Pregón de la Semana Santa de Zamora en Madrid. Juan Lázaro Ical

La Semana Santa de Zamora se ha dejado sentir, y mucho, en Madrid este domingo. Este 22 de marzo ha tenido lugar la celebración del 74º pregón, organizado por la Casa de Zamora, en la capital española, un acto que es de los más reconocidos y tradicionales lejos de la provincia.

Con la periodista Yanela Clavo como protagonista, que ha sido la encargada de pronunciar el pregón, el sentimiento zamorano ha encumbrado desde Madrid una fiesta que está declarada de Interés Turístico Internacional.

En este "trocito de Zamora en Madrid" ha estado la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones, Isabel Blanco, quien no ha ocultado este "honor" en un año que "especialmente no podíamos faltar".

En este sentido, la vicepresidenta ha calificado a Yanela Clavo como una "pregonera de altura" y ha añadido que los Banzos de Oro que se han concedido en esta edición son "muy especialmente".

En concreto, se han otorgado al Colegio Amor de Dios de Pinilla, a Feliciano Ferrero, al Coro de la Hermandad de Luz y Vida y a Antonio Pedrero.

Es este último el que ha querido destacar Blanco, quien ha definido a Pedrero como una "persona emblemática de Zamora, referente en el mundo del arte, de la cultura y para todos nosotros".

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, asiste al 74º Pregón de la Semana Santa de Zamora en Madrid. En la imagen junto al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y la presidenta de la Casa de Zamora, Mª Luz Uña. Juan Lázaro Ical

Como zamorana, la consejera en funciones ha asegurado que la Semana Santa de Zamora "lo es todo para ella", pero eso no impide que haya destacado que en Castilla y León hay ocho semanas declaradas de Interés Turístico Internacional.

"La Junta apuesta por consolidar a Zamora, a Castilla y León, como referente en turismo de interior. El año pasado hubo 1,8 millones de pernoctaciones en la Comunidad", ha apuntado.

En este sentido, ha abogado por continuar apostando por la promoción y la difusión. "La Semana Santa aúna lo mejor de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, del patrimonio puesto en un marco tan incomparable como son las calles de las ciudades", ha añadido.

"Nervios y alegría"

Por otro lado, la pregonera no ocultó sus "nervios y alegría" en el momento que la invitaron a ser la protagonista del acto y ha dedicado sus palabras principalmente a la experiencia emocional que implica la Semana Santa para los zamoranos, según las declaraciones recogidas por la Agencia Ical.

anela Clavo pregonera del 74º Pregón de la Semana Santa de Zamora en Madrid. Juan Lázaro Ical

En este sentido, ha defendido la experiencia como una vivencia que perdura inalterablemente al paso del tiempo a la vez que va unida a las raíces de los zamoranos.