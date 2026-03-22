Fagúndez: “Los discursos de odio, agresividad, insultos y amenazas tienen, al final, sus consecuencias en la calle”

Un centenar de personas participó hoy en una concentración en la Plaza Mayor de Tábara (Zamora), para expresar su rechazo a la agresión sufrida el pasado jueves por Pedro Monteso, militante de la Agrupación Socialista de Tábara, mientras paseaba con su madre por la localidad.

“Estamos aquí para transmitir todo nuestro apoyo al compañero Pedro Monteso y a su madre. Queremos condenar la brutal agresión que sufrió la pasada semana, tanto él como su madre y decir que los discursos de odio, la agresividad, las amenazas y los insultos, al final, tienen sus consecuencias en la calle”, aseguró el secretario general provincial del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez.

“Durante los últimos meses, el alcalde, Toño Juárez, ya me había comentado que había algunos vecinos que amenazaban e insultaban y, al final, pues le ha tocado a Pedro Monteso, simplemente, por defender las ideas socialistas y por ser parte de la candidatura que presentamos en el Ayuntamiento de Tábara”, explicó.

Las personas concentradas en la Plaza Mayor mostraron una pancarta en la que se podía leer ‘Por la convivencia. Ayuntamiento de Tábara’.

En este contexto, Fagúndez Campo advirtió de que “nadie va a callar a Pedro Monteso ni a los socialistas de Tábara ni al PSOE de Zamora” y sentenció: “Desde el Partido Socialista, vamos a seguir defendiendo las ideas y el proyecto que tenemos para esta tierra”.

Además, el secretario general provincial del PSOE de Zamora recalcó que los servicios jurídicos del PSOE “ya se han puesto en marcha para tramitar las denuncias de Pedro y de su madre” y para que “caiga sobre ese individuo todo el peso” de la Ley. “Tenemos las pruebas y será el Juzgado el que decida. Sabemos lo que ha dicho y el odio que tiene y las amenazas que ha hecho”, insistió.

Antidio Fagúndez comentó que, en cuanto a la reacción del resto de partidos políticos, solo la Unión del Pueblo Leonés ha transmitido su apoyo, con un comunicado.

“Me habría gustado que los demás partidos políticos hubieran expresado su rechazo, como nosotros siempre hemos condenado la violencia y vamos a seguir haciendo. Esperemos que los demás también lo hagan”, deseó.

Por su parte, el alcalde de Tábara, Antonio Juárez, explicó que, durante los últimos plenos municipales, se produjeron “momentos muy tensos”, en los que se escucharon insultos “promovidos por personas muy próximas a la oposición” dirigidos a los integrantes del equipo de Gobierno

“Creo que tiene que ver con la situación que existe a nivel general y, también, por actuaciones que realizamos de obras con las que no están de acuerdo”, en alusión a actuaciones como las de la plaza de John Williams. “Es una decisión del equipo de Gobierno, con los votos mayoritarios de los concejales. Estamos en un sistema democrático y eso es lo que cuenta”, subrayó.

“Afortunadamente, no es una situación generalizada. Los vecinos del pueblo nos apoyan mayoritariamente. Nos apoyaron en las urnas hace tres años y nos apoyan, día a día, con sus mensajes y con sus apoyos verbales”, indicó.