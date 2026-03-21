Un camión en llamas corta la A-62 y moviliza a bomberos y a la Guardia Civil de Zamora, Salamanca y Valladolid

Un camión que ha comenzado a arder en la A-62 a su paso por Castrillo de la Guareña (Zamora) ha obligado a cortar totalmente el tráfico en sentido creciente hacia el sur.

El vehículo articulado, según la información de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, habría colisionado con otro camión.

Hasta el lugar han acudido efectivos de los Bomberos de Toro, además de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, Salamanca y Valladolid, dada la ubicación del siniestro en el triple límite territorial de las tres provincias.

Los hechos han tenido lugar sobre las 10:30 horas en el kilómetro 197 de la citada vía de alta capacidad, cuando el 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando del suceso.

Por fortuna, en principio ninguno de los dos conductores ha resultado herido, pero la A-62 permanece cortada entre los kilómetros 195 y el 203, obligando a desviar el tráfico por una ruta alternativa entre Castrillo de la Guareña y Cañizal.